Gargalo recebe especial 'Bar do Maykinho' nesta segunda (20)

Manaus- Nesta segunda (20), o Pé de Serra do Gargalo será especial. Maykon Alvarenga, vocalista da 'Feras do Forró' vai comandar uma nova edição do “Bar do Maykinho”. Dessa vez, o cantor vai interpretar grandes clássicos dos anos 90 em ritmo de Xote, num show exclusivo. A festa, que começa às 19h, terá ainda a presença dos grupos Xote com Pimenta, Balanço da Sanfona e Gang do Forró agitando o Happy-Hour. A casa está localizada na Av. Rio Branco, no Vieiralves.



O ingresso custa R$ 20. Mas quem colocar nome na lista, através do número de WhatsApp (99154 - 4664) não paga até 00h. A 'rolha' (01 garrafa por pessoa) será liberada até 23h. As promoções do dia são as seguintes: O chopp vai custar apenas R$ 4,99, das 19h às 21h; balde de long necks Brahma contendo 12 unidades por R$ 90. E na área externa, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) paga apenas R$ 8,99 cada, até às 23h.

A primeira edição do projeto ocorreu em junho de 2009. Na época, o cantor Maykinho ainda era integrante da primeira formação da "Feras do Forró", onde ficou por nove anos e retornou em 2018. O show, já gerou diversos CD’S e DVD’s gravados ao vivo (o último foi gravado há duas semanas atrás, e contou com a participação de vários artistas locais e até nacionais como a dupla Vavá & Márcio).

Na apresentação dessa noite, Maykinho vai resgatar músicas românticas e de Pé de Serra que fizeram sucesso na década de 90. Sucessos como "Majestade, o sabiá", "Vá com Deus" (Roberta Miranda), "A Conquista" (Wanderley Andrade), "Eu te amei" (Banda Pinta Cuia) e "Complicada" (Companhia do Calypso) estão garantidas no repertório.

