Dia do orgulho nerd terá evento gratuito no Palacete Provincial

Manaus - Os nerds amazonenses celebram no próximo sábado (25) o Dia do Orgulho Nerd com um evento que permitirá que eles vivam experiências incríveis. As ações são gratuitas e vão ocorrer das 09h às 20h no Palacete Provincial, situado na Praça Heliodoro Balbi, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

No evento os nerds vão contar dioramas, exposições de artistas, feira Nerd, just dance, K-POP, além da praça de alimentação e colecionáveis. A organizadora do evento e idealizadora do 1 Minuto Nerd, Juçara Menezes, conta que o evento é diferenciado, pois as pessoas não irão ser só observadoras.

O clube de Astronomia da Ufam estará lá com um telescópio | Foto: Reprodução/Facebook

“Não queremos que os nerds só passem por lá, mas que eles toquem e vivam realmente uma experiência. Este evento é diferenciado, vamos ter um circuito e ações específicas que vão acontecer de manhã e à tarde. Serão atividades que as pessoas vão poder meter realmente a mão na massa”, diz.



A data, também conhecida como Dia da Toalha, em referência ao item indispensável para um Mochileiro das Galáxias na obra de Douglas Adams, também é importante para os geeks por ter sido o dia em que Star Wars estreou em 25 de maio 1977.

Durante o evento os participantes poderão participar de uma gincana valendo uma bolsa integral de inglês. Vamos ter um campeonato de quadribol, oficina de caricatura, escrita criativa, biscuit e feltro. Além disso a Casa da Física vai realizar experimentos com os participantes. O clube de Astronomia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estará lá com um telescópio para os participantes observarem a lua e tirarem dúvidas. O projeto Cosmos vai realizar uma oficina de como ver o céu.

O projeto Cosmos vai realizar uma oficina de como ver o céu. | Foto: Reprodução/Facebook

Os nerds vão poder observar maquetes 90% sustentáveis com réplicas de cenas dos filmes de Star War, Marvel, Exterminador do Futuro e outras. A expectativa da organização é que compareçam aproximadamente 5 mil pessoas.



