The Platters trazem o romantismo dos anos 50 para o Teatro Manaura

Manaus - O grupo americano The Platters traz todo o seu romantismo a Manaus. Eles se apresentam nesta terça-feira (21), às 21h, no Teatro Manaura. A banda conquistou fama internacional pelo rock’n’roll da década de 50 e tem mais de 100 milhões de discos vendidos. Os ingressos custam R$ 120 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Manauara ou no site Alô Ingressos.



Ao todo são 20 shows pelo Brasil. Os cantores Kevin Carrol, Ronn Howard (tenor) Samuel Ceaser (barítono) e Farah Melanson (soprano) asseguram encantar o público com vozes e timbres diversos. Sucessos como Only You, The Great Pretender, The Magic Touch, Remember When, My Prayer, também estarão no repertório.

O grupo, que já veio mais de 30 vezes ao Brasil, encerra a turnê no país no dia 26 de maio com um show em Brasília (DF).

A formação original dos The Platters, composta por Tony Williams, Herb Reed, Zola Taylor, Paul Robi e David Lynch, é de 1953. O grupo foi lançado em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. | Foto: Reprodução

Canções que eternizaram

A formação original dos The Platters, composta por Tony Williams, Herb Reed, Zola Taylor, Paul Robi e David Lynch, é de 1953. O grupo foi lançado em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

As canções de The Platters também conquistaram as telinhas do cinema. Quem não conhece a famosa canção ‘Smoke Gets In Your Eyes’, tema do filme ‘Always’ – Além da eternidade – de 1989, de Steven Spielberg, protagonizado por Richard Dreyfuss e Holly Hunter? Ou ‘Unchained Melody’, tema do filme Ghost, da década de 1990, estrelado por Demi Moore e Patrick Swayze?

O sucesso ‘Unchained Melody’, foi tema do filme Ghost, da década de 1990, estrelado por Demi Moore e Patrick Swayze? | Foto: Reprodução

O líder dos The Platters, Kevin Carrol, conversou com exclusividade com o EM TEMPO. Confira:

EM TEMPO – O que muda na formação original dos The Platters para atual?

Kevin Carrol — O grupo original foi formado há mais de 60 anos, ou seja, em 1953, em Los Angeles, Califórnia. E as pessoas mudaram ao longo dos anos.

EM TEMPO – É uma grande responsabilidade manter o carisma, afinação e preservar a originalidade das canções?

Kevin Carrol — Nosso show continua com a música e tradição das canções originais. Nós mantemos o carisma da época e o romantismo em nosso show.

EM TEMPO – Entre os sucessos da banda está “Only You", "My Prayer”,

“Unchained Melody” muitos outros. É difícil compor uma que se nivele às compostas nas décadas de 50 e 60?

Kevin Carrol — Bem, há muitos sucessos como ‘Only You’, ‘Smoke gets in you eyes’, ‘Unchained Melody’, ‘Remember When’ e ‘Blue Moon’ que foram adicionados ao show, porque nós temos a música como um mundo maravilhoso. As músicas de hoje, não são músicas de amor, como as músicas daquela época e, hoje, é difícil escrever daquele jeito.

As canções de The Platters também conquistaram as telinhas do cinema. Quem não conhece a famosa canção ‘Smoke Gets In Your Eyes’, tema do filme ‘Always’ – Além da eternidade – de 1989, de Steven Spielberg, | Foto: Reprodução

EM TEMPO – O que o público de Manaus pode esperar desse show? Em quantas cidades vocês estão se apresentando desta vez?

Kevin Carrol — O público de Manaus pode esperar todos os sucessos e algumas surpresas que já fizemos em oito shows pelo Brasil nesta turnê. Temos ainda mais cinco shows pelo Brasil nessa temporada.

EM TEMPO - The Platters estiveram no Brasil mais de 30 vezes. O que o Brasil representa para vocês?

Kevin Carrol — O Brasil representa o amor pelo povo, pela nossa música e é uma imensa alegria compartilhar nossas canções com vocês.

EM TEMPO - Quais os projetos futuros da banda? Pensam em lançar novo álbum?

Kevin Carrol — Sim. Estamos planejando gravar um novo álbum e continuaremos fazemos nossos shows pelo mundo. O Brasil tem algo peculiar, é o nosso segundo lar.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Joelma se apresenta em super show no próximo sábado (25), em Manaus

JM Puxado e Dorgival Dantas celebram maior Arraiá do Norte dia (8)