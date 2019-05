Garantido realiza Feijoada do Item 19 e arrastão no bairro Aparecida

Manaus - O Comando Garantido realiza, no dia 26 de maio, a Feijoada do Item 19. O objetivo é repetir o sucesso do evento realizado no ano passado, quando uma multidão lotou o Centro de Convivência da Família, localizado no bairro Aparecida, Centro. Para isso, a organização do evento manteve, na programação, o arrastão pelas ruas do bairro.

Neste ano, como o Garantido assumiu de vez a representatividade popular, batizada pelo tema “Nós, o povo”, para o próximo domingo, a lista de artistas que vão dividir o palco já está formada. A partir do meio-dia, Neto Ribeiro e Alex Correa iniciam os trabalhos.

Depois vem Felipe Júnior, seguido de P.A. Chaves. Para finalizar, o apresentador Israel Paulain vai comandar o grande arrastão em um trio elétrico levando a multidão pelas ruas de Aparecida.

“Vamos trazer novamente o arrastão para avermelhar a Aparecida. Em 2018, fizemos uma grande festa nas ruas, inclusive com a participação dos moradores, mostrando força do Boi Garantido e da Nação Vermelha e Branca”, disse André Siqueira, um dos coordenadores do Comando Garantido.

A organização também vai montar um mini shopping com produtos oficiais do Garantido, do Comando Garantido e da Batucada, como camisas, bonés e o CD do Tema 2019 “Nós, o povo”. Artesanato regional também fará parte do menu de variedades para torcedores apaixonados. Quanto a camisas e ingressos, eles estão sendo vendidos, antecipadamente pelo telefone (92) 99218.6606. O ingresso custa R$ 40.

