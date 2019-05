Dr. Rey lança seriado 'On the Road, em Manaus

Doutor Holywood, também conhecido como Doctor Rey, durante lançamento do seriado | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Na noite desta sexta-feira (24), o médico Roberto Miguel Rey Júnior, o Dr. Rey, popularmente conhecido como Dr Holywood, lançou o seriado "On the Road", em Manaus, que fala sobre saúde e longevidade em regiões do Amazonas. O evento ocorreu no hotel da Vinci, na rua Belo Horizonte, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

O seriado trata de um estudo de caso em diversos municípios do Amazonas, buscando um maior conhecimento acerca da saúde e longevidade, além dos segredos da vida.

Convidados do evento de lançamento do documentário 'On the Road'. | Foto: Leonardo Mota

No seriado Dr. Rey e sua equipe buscam frutas específicas da região, que servem para tratamentos alternativos de saúde pois, segundo ele, a medicina moderna não o agrada.



Durante o evento de lançamento, com auxílio de médicos convidados, Rey comentou sobre modos de vida mais saudáveis. O objetivo do seriado é mostrar modos alternativos de vida, buscando sempre a saúde, para chegar aos 120 anos de idade.

Convidadas do evento de divulgação do documentário 'On the Road'. | Foto: Leonardo Mota

No evento, cenas presentes no documentário ‘On the Road’ foram reproduzidas pelos atores, com exclusividade para os convidados.



Em sua jornada por Manaus, antes de ir para São Paulo, Doctor Rey passou o dia conhecendo cavernas e grutas no meio da floresta amazônica.

