Feirinha leva arte, música e diversão ao largo São Sebastião

Manaus-Com programação diversificada para toda a família, neste domingo, (26), a partir das 16h, no largo São Sebastiao, localizado no Centro Histórico de Manaus, acontece a 3ª edição da Feirinha. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), reúne em um só espaço, arte, música e muita diversão.

A Feirinha é um projeto dos alunos do curso de pós-graduação em Gestão e Produção Cultural da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). De acordo com uma das integrantes da organização do evento, Gisele Riker, a Feirinha tem ganhado bastante prestígio do público que acompanha e participa das edições realizadas, o que motiva os organizadores a dar continuidade ao projeto.

“A Feirinha ganhou muito espaço nas últimas edições, e é gratificante perceber que o público que abraça o projeto, participa de toda a programação que a gente prepara com muito carinho e empenho. Somos gratos também a todos os colaboradores que nos ajudam a realizar esse projeto. Esperamos que mais uma vez o público compareça e participe das atividades lúdicas voltadas à família”, pontuou Riker.

Programação

A programação da Feirinha inclui atividades lúdicas, gratuitas e pagas, em torno do largo São Sebastião, para crianças e para os pais. A Estação Pintura irá dispor um grande mural, onde as crianças poderão desenhar e pintar. Na Estação Saúde os pais e filhos receberão orientações e dicas de saúde clínica e odontológica. Na referida estação, haverá, ainda, aferição de pressão arterial e distribuição de kits de higiene.

A programação inclui, ainda, a Estação Bolha de Sabão, mediada por Carlos Melk, que proporcionará aos pais e filhos realizarem bolhas de sabão gigantes e a experiência de entrar num tubo de bolha de sabão. E a Estação Movimento, onde a criançada terá um lugar reservado para se movimentar, pular corda, jogar amarelinha e brincar.

A Estação Caixa de Histórias, realizada pela Interarte, contará com uma caixa com contadores de história. A família poderá escolher no cardápio das emoções qual história deseja escutar. O acesso para essa atividade custará R$ 2.

A Estação Circo disponibilizará uma estrutura montada para a criançada aprender alguns movimentos do mundo circense, como a dança em tecido e malabares. O valor para participar da atividade custará R$ 5.

Já na parte lateral do largo, ao lado do Teatro Amazonas, acontecerá a feira de artesanato e comidas, com acessórios, roupas e cupcake, com produção autoral. Ainda no mesmo espaço, a Estação Tabuleiro proporcionará aos visitantes um tabuleiro gigante para jogar dama e xadrez. Brincadeiras de época também estarão na programação, onde os pais poderão lembrar e brincar com seus filhos as brincadeiras antigas.

No palco principal, no largo São Sebastião, a programação será diversificada, com apresentações de teatro, música, arte, aula aberta de balé e danças.

Uma Árvore Literária, promovida pela MVT Livraria, com livros pendurados e um espaço para as crianças conhecerem vários títulos da literatura infantil, também integrará o espaço da Feirinha. O projeto educativo trabalhará temas como o meio ambiente, lendas amazônicas literatura infantil, apresentados de uma maneira bem divertida.

Tem programação também na Casa das Artes, Centro Cultural do Largo São Sebastião, que disponibilizará a ,Estação Baby, com espaço confortável para receber crianças pequenas e a Estação Neon, com um espaço com luz negra para as crianças brincarem com slime que brilha no escuro, que poderá ser criada na Oficina Slime, por R$ 20.

A Feirinha disponibilizará, ainda, a Estação Formas Animadas, realizada pelo projeto Caminho das Artes, do Instituto Amazônia. A Oficina de montagem de fantoches e pequenas histórias vai acontecer em três horários: às 17h30; 19h30 e 20h40. Já o espetáculo “Bullying não é brincadeira”, com teatro de boneco, vai acontecer também em três horários: às 16h; 18h e 20h.

