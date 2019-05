Festa no Gargalo reúne diversas bandas de forró, nesta segunda (27)

Manaus- Nesta segunda-feira (27), o Gargalo termina o mês de maio trazendo atrações imperdíveis para o seu tradicional Pé de Serra. Meu Xodó, Ostenttação do Forró, Forró Show e Afonso Cearense vão fazer a alegria da galera, a partir das 19h. O happy hour dos forrozeiros fica na Av. Rio Branco, no Vieiralves.

O ingresso custa R$ 20. Mas quem colocar nome na lista, através do número de WhatsApp (99154 - 4664) não paga até 00h. A 'rolha' (01 garrafa de whisky ou vodka por pessoa) será liberada até 23h. As promoções do dia continuam: O chopp vai custar apenas R$ 4,99, das 19h às 21h; balde de long necks Brahma contendo 12 unidades por R$ 90. E na área externa, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) paga apenas R$ 8,99 cada, até às 23h.

Acompanhado de sanfona, zabumba e triângulo, Afonso Cearense começa a festa cantando clássicos de bandas como Cavalo de Pau e ícones do pé de serra como Flávio José. Em seguida, chega a Ostenttação do Forró, trazendo os sucessos que estão no último DVD da banda ("Boteco da Ostenttação"), gravado no mês passado.

Logo após, Toinho & Forró Show vai contagiar os forrozeiros tocando só as antigas. Completando a lista, vem a Meu Xodó que apresenta o seu novo CD ("100% Pé de Serra"). Algumas faixas como "Só castigo", "Caia por cima de mim" e "Brilho da lua" estão garantidas no repertório do show dessa noite.

