Confirmado: Gabriel Diniz, do hit 'Jenifer' morre em acidente aéreo

O cantor Gabriel Diniz morreu durante um acidente de aéreo no início da tarde desta segunda-feira (27), em Sergipe. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor.

Amigos do cantor foram até o local do acidente e reconheceram o corpo de Gabriel. Ele fretou a aeronave após fazer um show em Feira de Santana, no fim de semana. De acordo com o 'Jornal Hoje', o acidente aconteceu em Porto do Mato, em Estância, perto da divisa entre Sergipe e Bahia.

O voo tinha decolado de Salvador e caiu em uma areia de difícil acesso. O comandante Virgílio, um dos responsáveis pelo resgate, disse que as equipes encontraram três corpos no local da queda. Documentos do cantor foram encontrados nos destroços da aeronave.

Nas redes sociais, o cantor tinha postado sua felicidade por ter se apresentado no interior da Bahia. Ele também reclamou de sentir dor de barriga e até chegou a postar vídeo enquanto recebia soro fisiológico na veia.

