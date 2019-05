Feijoada da Batucada acontece neste sábado (01) na quadra da Aparecida

Manaus- A Batucada do Boi Garantido irá reunir três paixões do amazonense no próximo sábado (01), o samba, a toada e uma ótima feijoada na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, Zona Sul da capital.

A Feijoada da Batucada do Garantido, núcleo Manaus é um momento de boas-vindas a 54ª edição do Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, na Ilha Tupinambarana.

O evento inicia a partir das 12h com o melhor do samba e pagode sob o comando do Grupo Ases do Pagode. Em seguida, sobe ao palco o "Pop da Baixa”, P.A. Chaves que tem seu show marcado pelo melhor das toadas antológicas. O show segue com apresentações de Leonardo Castelo e Edilson Santana. No ápice do espetáculo, o ritmo, cadência e tradição da Batucada acompanhará o levantador oficial do Boi Garantido, Sebastião Jr.

O amo do Boi, Gaspar Medeiros, estreante no festival, fará seus versos, deixando claro como defenderá o item de n° 06. Estarão presente, alguns convidados e a Cunhã-Poranga, Isabelle Nogueira, que fará uma apresentação especial.

O Evento tem como objetivo levantar recursos para os custos operacionais da Batucada, núcleo Manaus, rumo ao 32º título do Festival Folclórico de Parintins. Atualmente, a Batucada em Manaus conta com um total de 115 batuqueiros, onde irão somar aos 400 componentes para arena do Bumbódromo.

De acordo com o Coordenador do Núcleo Batucada Manaus, Dayvid Noronha, “O público pode esperar por um evento contagiante com toadas que já estão na boca da galera, além de várias surpresas”

Camisa da Feijoada

O acesso ao evento será realizado através da camisa, personalizada e comercializada pelo valor de R$ 50,00, com direito a feijoada à vontade. Os pontos de venda são o restaurante “O Santo Alimento”, localizado na rua do Comércio II, Parque 10 de Novembro, próximo a Cachaçaria do Dedé e a partir de quarta-feira, na quadra da Escola de Samba Aparecida, depois das 15h.

*Com informações da assessoria

