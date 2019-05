Ponta Negra terá aulão de dança nesta quarta-feira (29)

Manaus- A Faixa Liberada da Ponta Negra, nesta quarta-feira (29), terá aulão gratuito de dança, funcional e corrida. A ação faz parte do projeto Fórmula Outdoor e acontece das 19h às 21h.

As aulas são realizadas pelos instrutores da Fórmula Academia, que funciona no Shopping Ponta Negra. O projeto já acontece há três anos, sempre na última quarta-feira do mês.

Na aula de dança, o público vai poder aprender coreografias de músicas atuais, nos ritmos de pop, axé, swingueira e samba. Além disso, terá circuito funcional na areia e corrida no calçadão. O ponto de encontro do grupo de corrida e dos praticantes de funcional e dança é no calçadão da Ponta Negra, próximo à praça de alimentação.

Segundo o coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, o projeto tem por objetivo incentivar a população a praticar exercícios físicos e buscar maior qualidade de vida. “A prática de exercícios regulares traz melhorias não somente estéticas, com a queima de calorias, mas proporciona a melhoria da qualidade de vida, uma vez quea aumenta a produção de endorfina, diminuindo a ansiedade, depressão e estresse”, explica.

