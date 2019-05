Artrupe promove oficinas gratuitas de produção e roteiro

Manaus- A primeira a ser realizada será a “Oficina de Produção Executiva”, com Hamyle Nobre, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, nos dias (4) e (11), das 8h às 18h, e nos dias (5) e (12), das 8h às 13h.

De acordo com Hamyle, a oficina é uma contrapartida do projeto de intercâmbio para a Escola Internacional de Cinema e Tv de Cuba (Eictv), e tem como objetivo compartilhar os conhecimentos adquiridos no curso “Producción ejecutiva en el mercado internacional” realizado em outubro de 2018.

“A oficina busca apresentar o papel do produtor executivo no mercado audiovisual, entender as etapas de desenvolvimento de projetos, recursos práticos de abordagem e apresentação de ideias, introdução à análise de roteiro, formatação de projetos e plano de financiamento”, explicou Hamyle que é sócia-fundadora da Artrupe.

Já a “Oficina de Roteiro” com o ator e diretor Diego Bauer acontecerá nos dias (6) e (13), das 8h às 18h30; e nos dias (7) e (14), das 8h às 12h, também no Centro Cultural Palácio Rio Negro.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas por meio de um formulário que estará disponível na página oficial da Artrupe na fanpage do Facebook: www.facebook.com/artrupe ainda nesta semana.

Programação

Oficina de Produção Executiva com Hamyle Nobre

Local: Centro Cultural Palácio Rio Negro

4/6 - 8h às 18h

5/6 - 8h às 13h

11/6 - 8h às 18h

12/6 - 8h às 13h

Oficina de Roteiro com Diego Bauer

Local: Centro Cultural Palácio Rio Negro

6/6 - 8h às 18h30

7/6 - 8h às 12h

13/6 - 8h às 18h30

14/6 - 8h às 12h

*Com informações da assessoria

