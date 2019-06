Fã assiste 'Vingadores: Ultimato' 110 vezes e entra no Guinness Book

Augustin Alanis e Chris Evans, o Capitão América no cinema | Foto: Divulgação

"Vingadores: Ultimato" ainda não superou a bilheteria de "Avatar" - falta pouco mais de US$ 50 milhões para fazê-lo,mas não foi por falta de empenho de Augustin Alanis. O rapaz assistiu nada mais nada menos do que 104 vezes o filme no cinema.

O feito valeu registro no Guinness Book, o livro dos recordes, e encontros com alguns dos atores que vivem os heróis da Marvel no cinema. Com a façanha conquistada por "Vingadores: Ultimato" , Alanis destrona Tony Mitchell, que detinha o recorde anterior com 103 idas ao cinema para conferir "Guerra Infinita".

Alanis, no entanto, ainda não parou de ir ao cinema para assistir o capítulo final da saga dos heróis. De acordo com suas redes sociais, ele está na 110ª incursão. Ele sempre posta fotos com a equipe do cinema para comprovar a experiência de curtir "Vingadores: Ultimato" e construir seu recorde.

