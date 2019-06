Série Bandidos na TV figura entre as mais vistas da Netflix

Série 'Bandidos na TV' retrata o 'Caso Wallace' em Manaus, caso de um deputado federal suspeito de veicular um programa de televisão com ligações com o tráfico e outros crimes | Foto: Divulgação

Menos de duas semanas depois de sua estreia na Netflix (em 31 de maio), a série “Bandidos na TV” (em inglês, “Killer Ratings”) já figura entre as 10 mais vistas no Reino Unido e Irlanda. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (12) pelas redes sociais oficiais da Netflix UK &Ireland.



“Bandidos na TV” figura em dois rankings distintos: foi o sétimo documentário mais assistido e também o sétimo programa em língua não-inglesa mais visto na última semana no Reino Unido e na Irlanda.

As listas incluem títulos consagrados e em cartaz há vários meses como “Nosso Planeta”, “The Rain”, “O Desaparecimento de Madeleine McCann” e “Por Dentro das Prisōes Mais Severas do Mundo”.

Desde seu lançamento, “Bandidos na TV” também aparece entre os tópicos mais comentados no Twitter no Brasil. Diferente da britânica, a Netflix Brasil não divulga estatísticas oficiais de sua audiência no país.

Com produção britânica e direção de Daniel Bogado e Suemay Oram, “Bandidos na TV” reconta o Caso Wallace, que envolveu o ex-deputado e apresentador de TV de Manaus, Wallace Souza, entre os anos de 2008 e 2010.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal EM TEMPO direto no WhatsApp

Bandidos na TV: série sobre Caso Wallace estreia na Netflix

Bandidos na TV> Netflix divulga trailler sobre o Caso Wallace