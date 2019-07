Débora Falabella e Yara Novaes falam sobre apresentação em Manaus

As atrizes Débora Falabella e Yara Novaes se apresentam pela primeira vez, neste fim se semana, no Teatro Amazonas com o espetáculo “Contrações”, onde são abordados os abusos das relações de trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - As atrizes Débora Falabella e Yara Novaes se apresentam pela primeira vez, neste fim se semana, no Teatro Amazonas com o espetáculo “Contrações”, onde são abordados os abusos das relações de trabalho em uma empresa. A trama é cruelmente cômica e faz uma crítica a um cenário que se repete com frequência no cotidiano dos brasileiros.

Débora Falabella e Yara Novaes | Foto: Divulgação

Contrações



A ação se passa em um único espaço: o escritório de uma grande corporação. A gerente convoca e solicita a Emma, sua funcionária, que leia em voz alta uma cláusula do contrato que proíbe aos funcionários qualquer relação sentimental ou sexual com outro empregado da empresa. Nos encontros seguintes, a gerente, amparada pelo poder que tem, libera suas diferentes facetas para manipular Emma.

O espetáculo será exibido às 20h, no sábado, 29, e terá reapresentação, às 19h, no domingo, 30. O EM TEMPO conversou com as atrizes Débora Falabella e Yara Novaes. Confira a entrevista.

EM TEMPO – O que o público de Manaus pode esperar de "Contrações"?

Débora Falabella— Contrações aborda o abuso nas relações de trabalho. A empresa que invade a vida privada dos funcionários. Tem um texto forte e direto. O público se identifica imediatamente, isto garante muitas risadas e reflexões. São 6 anos de sucesso e por onde passamos, somos acolhidos calorosamente.

EM TEMPO – Débora e Yara, falem sobre suas personagens e sobre o impacto da trama na vida real.

Débora Falabella — Nossas personagens são mulheres que se reconhecem no trabalho, são mulheres que apesar de serem fortes vão perdendo sua identidade quando assumem o discurso da corporação. O espetáculo apresenta a jornada de Ema diante das exigências e manipulações de sua gerente. Inúmeras pessoas já vieram falar conosco sobre como o espetáculo corresponde com suas vidas e como isso as ajudou.

EM TEMPO – Na peça, o cruel chega a ser engraçado. Que lição podemos tirar de tudo isso?

Débora Fababella — A ironia e o humor são belos instrumentos críticos. Muitas vezes é necessário estar distanciado para analisar com mais precisão uma circunstância. O espetáculo tem o típico humor Inglês, também chamado de humor ácido. Não poderia ser diferente, Mike Bartlett não nega sua tradição e influência dos mais reverenciados dramaturgos da história, mas escreve para os dias de hoje.

EM TEMPO – Já se apresentaram antes no Teatro Amazonas, considerado um dos mais importantes do planeta? O que isso significa para a companhia?

Débora Fababella — Será a primeira vez que nos apresentaremos no Teatro Amazonas. Será a realização de um sonho. Além disso, esta apresentação é muito simbólica para a companhia. Será o encerramento de uma bela turnê por 11 cidades diferentes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, além de apresentações na Bolívia. Estamos há 6 anos com está peça e não pretendemos parar, mas daremos uma boa pausa por agora. Vamos coroar todo este histórico do espetáculo neste teatro tão importante para nosso país.

Débora Falabella e Yara Novaes | Foto: Vitor Zorzal

EM TEMPO – Yara, você tem participação em ‘Shippados’, série exibida exclusivamente pela Globoplay. Conte sobre esse trabalho.



EM TEMPO — A série Aruanas, gravada no Amazonas estreia dia 2 de julho, na plataforma digital Globoplay. Como foi esse projeto?

Débora Falabella — Para mim é uma grande alegria volta para Manaus, porque no dia 2 de julho estou estreando no GloboPlay a Série ‘Aruanas’ que foi filmada em Manaus e em cidades próximas, como Manacapuru. É uma série especial que fala sobre três ativistas que têm uma ONG chamada Aruanas. São três mulheres que se juntam depois a uma outra mulher. E essas quatro mulheres juntas recebem uma denúncia de garimpo ilegal e vão investigar, com isso elas vão para a Amazônia. Trata não só da questão do garimpo ilegal, mas do genocídio indígena, questão da prostituição ligada ao garimpo ilegal. Uma série que levanta questões importantes para serem faladas hoje. Fiquei dois meses em Manaus e tenho um carinho. Fui ao Teatro, mas nunca me apresentei e fiquei imaginando no dia que ia me apresentar nesse teatro lindo.

EM TEMPO – Estão trabalhando em uma nova peça? Qual?

Yara Novaes — Estamos montando “Neste mundo Louco Nesta Noite Brilhante” da dramaturga Silvia Gomez. A estreia está prevista para o final de agosto em São Paulo. Estamos mergulhados neste momento na construção deste espetáculo. Em um texto não realista, a peça trata de temas muito importantes como violência contra mulher.

Yara Novaes — Foi uma experiência muito especial. Tive a sorte de fazer uma série com a assinatura do Alexandre Machado e da Fernanda Young, com uma diretora incrível, Patrícia Pedrosa. É um elenco dos sonhos. Além da qualidade e singularidade artísticas são pessoas muito carinhosas que me ajudaram muito!

