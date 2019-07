Domingo tem ‘Feira de Troca de Livros e Gibis’ na Biblioteca Pública

Manaus- Neste domingo (30), das 8h ao meio-dia, acontecerá a tradicional “Feira de Troca de Livros e Gibis” na Biblioteca Pública do Amazonas, no Centro. O evento, que é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado Cultura (SEC), terá entrada gratuita.

O projeto, que acontece sempre no último domingo de cada mês, chega à 32ª edição com o objetivo de promover a circulação do conhecimento, ampliar o acervo da Biblioteca, além de incentivar o hábito da leitura.

A programação desta edição contará com a “Bibliotour”, visita guiada pela Biblioteca Pública, contando a história e arquitetura de um dos patrimônios históricos mais emblemáticos do Amazonas.

Também compõe a programação do evento uma roda de leitura de clássicos da literatura infantil em prosa, que será mediada pela equipe do programa “Mania de Ler”, da SEC. “Contaremos as histórias de ‘O Macaco e a Onça Pintada’ e ‘A Festa das Aves no Céu’, de forma musicada. São obras do escritor amazonense José Guimarães dos Santos, mais conhecido como Seu Maraca, que escreve historinhas em prosa e verso”, explica Oiana Couto, gerente do Departamento de Literatura da SEC.

A Feira de Troca de Livros e Gibis receberá ainda uma apresentação de dança folclórica gaúcha, com grupo de dança Adana, do professor José Gomes Nogueira.

Como participar

No dia do evento, o participante deve levar livros e gibis que serão trocados por cupons. Cada cupom dará direito de realizar a troca do livro por outro livro e do gibi por outro gibi. Os cupons de gibis também dão direito à troca de livros de literatura infantil.

As obras serão analisadas no ato da entrega quanto ao seu estado de conservação. Não serão aceitos livros didáticos, técnicos e escolares, apenas livros de literatura geral, literatura brasileira, literatura da Amazônia, literatura infantojuvenil, gibis, livros relacionados à Amazônia, biografias e artes.

