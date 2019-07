Manaus, a Paris dos trópicos, festeja a “Revolução Francesa”

Manaus - A Aliança Francesa de Manaus, associação sem fins lucrativos, promove no próximo domingo (14) um espetáculo gratuito, no Teatro Amazonas de 9h30 as 11h30, para comemorar a data nacional francesa referente à Queda da Bastilha. A entrada será gratuita.

A data marca o evento central da Revolução Francesa, ocorrido em 14 de julho de 1789, com a Queda da Bastilha. E para comemorar, a Aliança Francesa terá apresentação de Orquestra, Coral, Banda R7 e outras atrações relacionadas à França.



Durante a “Festa Nacional da França” a população poderá conferir vídeos sobre os pontos turísticos da França, história, arquitetura, gastronomia e todas as maravilhas da cidade luz, Paris.



Sobre a Associação – A Aliança Francesa existe em Manaus há 48 anos e difunde a língua e cultura francesa na capital de Amazonas com projetos voltados para a comunidade como “Canto Coral”. “Sempre tivemos esse envolvimento com as comunidades com atividades gratuitas. Vamos criar o grupo teatral Alliance Française em breve”, disse o diretor da escola, Cláudio Pedro de Alcântara.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Agenda cultural: confira o que vai rolar no fim de semana em Manaus