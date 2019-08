Edital de Conexões Culturais 2019 é lançado nesta sexta em Manaus

O prêmio prevê investimento financeiro a projetos voltados às artes e cultura. | Foto: Leonardo Leão - Manauscult





Manaus - Nesta sexta-feira, (2),será lançado o Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019, que prevê investimento financeiro a projetos voltados às artes e cultura.

O evento acontecerá às 15h30 no Palácio Rio Branco, na avenida Sete de Setembro, ao lado da Praça do Pedro II, no Centro Histórico de Manaus.

O edital é amparado pelo Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult) e este é o 13º edital voltado às artes e culturas lançado pela Prefeitura de Manaus na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Durante a coletiva estarão presentes o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, o secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Marco Antônio Pessoa, além de agentes culturais e artistas que concorrerão ao edital.

*Com informações da assessoria