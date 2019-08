Clássicos da Disney serão relembrados em espetáculo inédito em Manaus

Manaus - Os sucessos “Parte do seu mundo”, “A Bela e a Fera”, “Um mundo ideal”, “Em algum lugar além do arco-íris” fazem parte da memória de muitas pessoas que, até hoje, amam os clássicos da Disney. Pensando na nostalgia das grandes animações infantis, o espetáculo “Clássicos Encantados In Concert” desembarca na capital amazonense neste sábado (17), a partir das 17h, no Studio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Com mais de 30 integrantes no elenco, o repertório, que dura aproximadamente 1h30, faz o público relembrar histórias como: A Pequena Sereia, Cinderela, Aladdin e Mágico de Oz. Acompanhados de uma orquestra, um belíssimo balé e mais de 80 figurinos, todo o espetáculo é cantado ao vivo.

A Bela e a Fera | Foto: Moamay Photos/Divulgação

Toda história será contada por nada mais nada menos que a Bela, a princesa que ama ler. O espetáculo é um presente para todas as gerações e independente da idade a emoção de imergir no mundo mágico fará o momento ser especial e único.

Segundo a organizadora do evento, Lúcia de Oliveira, a companhia está pisando pela primeira vez em solo manauara e promete fazer uma apresentação inesquecível.

A Pequena Sereia | Foto: Moamay Photos/Divulgação

“É a primeira vez que a capital amazonense recebe um espetáculo desde porte. Um espetáculo que une teatro, música, e dança apresentando as músicas que marcaram a memória dos amantes das animações mais famosas da Disney”, ressaltou.

Flávia Mengar, uma das intérpretes das princesas da Disney, conta que o espetáculo surgiu da reunião de outros concertos já realizados pela companhia.

A canção "Um Mundo Ideal" do clássico Aladdin que teve adaptação para o cinema neste faz parte do repertório | Foto: Moamay Photos/Divulgação

“Já realizamos diversos espetáculos do Mágico de Oz, onde fui a Dorothy, e A Bela e a Fera, onde fui a princesa Bela. Após a grande recepção do público, resolvemos montar um grande espetáculo para unir esses clássicos da Disney, como Aladdin e A Pequena Sereia, por exemplo”, ressaltou.

Passaporte

Os interessados em prestigiar o espetáculo poderão adquirir os ingressos nas unidades das Lojas Ramsons, no Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Park Shopping, Studio 5 Shopping e Shopping Grande Circular, ou também pelo site shopdosingressos.com.br.

O valor dos ingressos varia de R$ 45 (arquibancada) a R$ 95 (cadeira premium). Os valores referentes são de meia-entrada.