Filme e festa temática celebram aniversário de Madonna em Manaus

Manaus - Dona dos hits “Like a Prayer”, “Material Girl”, “Like a Virgin”, “Vogue” e outras canções que marcaram gerações comemora, nesta sexta-feira (16), 61 anos.

Madonna, ícone da música pop, será homenageada com estreia de documentário inédito no Studio 5 Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus. Os fãs da diva também poderão comemorar o aniversário com uma festa temática no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, no Centro da capital amazonense.

Dirigido por Guy Guido, o documentário Madonna + The Breakfast Club relembra o início da carreira da cantora, que nasceu em Michigan e, em 1978, mudou-se para Nova York para estudar dança e, mais tarde, conquistar sucesso mundial como cantora e compositora.

O documentário contará o início da carreira da artista | Foto: Reprodução

A cinebiografia conta com entrevistas de membros da banda Breakfast Club, da qual Madonna fez parte, aliados a imagens de arquivo, narração e cenas dramáticas, que reproduzem alguns momentos desse período – o recurso, normalmente usado em longas-metragens de não-ficção, pode causar algum estranhamento, mas ganha força com a participação da protagonista Jamie Auld, atriz estreante e fisicamente idêntica à verdadeira Madonna.

A canção "Like a Prayer" comemorou 30 anos no mês de março deste ano | Autor: Reprodução

Em décadas de carreira, foram mais de 10 álbuns lançados, cerca de 300 milhões de discos vendidos, segundo a Warner Music, além de ocupar as duas primeiras posições entre as turnês femininas mais lucrativas da história.

Em clima de festa, Madonna anunciou turnê de shows do álbum “Madame X”, lançado recentemente. O álbum possui a faixa “Faz Gostoso”, que conta com a parceria da cantora brasileira Anitta . A letra da música possui versos em inglês e português.

Ingressos



Os interessados em assistir o documentário poderão adquirir os ingressos na bilheteria do Cinemark, do Stuio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. A sessão do filme começa a partir das 20h. O valor da entrada custa R$ 22 (inteira). A classificação indicativa é de 14 anos.

Festa temática

O Coletivo Difusão em parceria com o blog Pelamordi realizam o “Toda Madonna: Birthday”, comemoração elaborada especialmente para os amazonenses que curtem o som da “Rainha do Pop”.

A festa começa a partir das 21h deste sábado (17), no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus.



O acesso custa R$ 5 até 23h, após esse horário a entrada custa R$10. O espaço ainda oferta promoção especial de 3 chopps por R$ 20 e 2 caipirinhas por R$10.