Shows, filmes e exposições: o que fazer no fim de semana em Manaus?

Manaus - Para todos os gostos, com exposições artísticas, espetáculos teatrais, mostras de cinema e shows de diversos gêneros musicais, o Portal Em Tempo separou os principais eventos de sexta-feira (16) a domingo (18). Confira a agenda cultural aqui:



Sexta-feira (16)

Emmerson Nogueira em Manaus

Emmerson Nogueira retorna a Manaus nesta sexta-feira (16) | Foto: Hercules Rakauskas

Não é muito fácil para um cantor resumir 18 anos de carreira em duas horas de show. Entretanto, Emmerson Nogueira conseguiu realizar esse desafio com maestria, e o resultado poderá ser conferido em Manaus nesta sexta-feira (16). O show de abertura fica por conta do cantor amazonense Afonso Rodrigues.

Onde: Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus

Horário: a partir das 21h

Ingressos: R$ 620 (pista central, meia, mesa com 04 lugares), R$ 560 (pista lateral, meia, mesa com 04 lugares), R$ 1.500 (camarote para 10 pessoas).

1º Circuito Paraense

O Chapéu Goiano será palco da 1ª edição do "Circuito Paraense", uma festa dedicada a comunidade que vive em Manaus. Wanderley Andrade, Allanzinho (EX-007), Gustavo Negão e Marcos Ariggó são as atrações confirmadas dessa noite especial.



Onde: Chapéu Goiano Chopp Car - Rua João Câmara, nº 941, Novo Aleixo – Zona Norte.



Horário: 20h

Acesso: Gratuito até 22h após, R$ 15 (pista) / R$ 40 (Open Bar)



Informações: (92) 99356-2941



Madonna + The Breakfast Club

Documentário inédito vai ser exibido em Manaus | Foto: Reprodução

Escrito e dirigido por Guy Guido, o documentário traz entrevistas com os ex-membros da banda, relatos exclusivos, cenas de arquivo e muita música, incluindo a primeira canção composta por Madonna. O filme mostra também reencenações de momentos importantes da vida da diva do pop, interpretada pela atriz Jamie Auld.

Onde: Cinemark do Studio 5 Shopping, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Sessão: A partir das 20h

Ingressos: R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia-entrada).

Sábado (17)

Clássicos Encantados In Concert

Canções da Pequena Sereia fazem parte do repertório do espetáculo | Foto: Divulgação

Os sucessos “Parte do seu mundo”, “A Bela e a Fera”, “Um mundo ideal”, “Em algum lugar além do arco-íris” fazem parte da memória de muitas pessoas que, até hoje, amam os clássicos da Disney. Com mais de 30 integrantes no elenco, o repertório , que dura aproximadamente 1h30, faz o público relembrar histórias como: A Pequena Sereia, Cinderela, Aladdin e Mágico de Oz. Acompanhados de uma orquestra, um belíssimo balé e mais de 80 figurinos, todo o espetáculo é cantado ao vivo.

Onde: Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Horário: A partir das 17h

Ingressos: R$ 45 (arquibancada) e R$ 95 (cadeira premium).

3ª edição do ‘Café Monóculo’

O grupo explicará um dos projetos dos 'Fotógrafos da Madrugada' | Foto: Divulgação

O grupo 'Fotógrafos da Madrugada' composto por Francisco Tote, Romulo Trindade, Sergio Corrêa da Costa, Paulo Mesquita e Gisele Gomes participam da terceira edição do ‘Café Monóculo’, um dos projetos da Escola de Retratos Monóculo. De acordo com o fotógrafo Michell Mello, responsável pelo projeto, o grupo explicará durante um papo fotográfico informal sobre a proposta dos 'Fotógrafos da Madrugada'

Onde: Casarão de Ideias, localizado na rua Barroso, 279, no Centro Histórico de Manaus

Horário: A partir das 18h30

Acesso: 2 kg de alimento não perecível

ABBA Experience In Concert

O espetáculo homenageia o grupo musical neste sábado (17) | Foto: Divulgação

Protagonizado pelos artistas Beatriz Castro (Frida), Flavia Mengar (Agnetha), Tiago Prado (Björn) e Renato Milan (Benny) interpretando os integrantes da banda sueca. O repertório do espetáculo conta com clássicos do grupo como “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All”, “Mamma Mia”. Esta última canção foi o que deu nome à adaptação musical premiada “Mamma Mia!” e “Mamma Mia: Here We Go Again”, que contou com as grandes atrizes e cantoras Meryl Streep e Cher.

Onde: Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Horário: A partir das 21h

Ingressos: R$ 45 (arquibancada) e R$ 95 (cadeira premium).

Domingo (18)

O evento acontece no Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Misam) | Foto: Michael Dantas/SEC

Para comemorar o Dia Mundial da Fotografia, celebrado no dia 19 de agosto, a SEC realiza, neste domingo, o evento “Click – Dia Mundial da Fotografia”. A programação contará com a abertura da exposição fotográfica “Closes da Natureza Amazônica”; Feirinha Audiovisual, com serviços de trocas e suporte a equipamentos fotográficos; além de visita aos demais museus do Palacete.

Onde: Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Misam), no Palacete Provincial, localizado na avenida Getúlio Vargas, Centro de Manaus

Horário: A partir das 9h

Acesso: Gratuito