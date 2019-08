Vídeo: confira os eventos que agitam o fim de semana em Manaus

Manaus - O REVISTA WEB NEWS , programa da WEB TV do Portal EM TEMPO desta sexta-feira (16) contou com a participação de vários convidados que promoveram eventos que acontecem neste fim de semana. No sábado (17), o público poderá curtir a festa "Tá pra ti?!". No domingo (18), atletas se reúnem para o campeonato Abu Dhabi International Jiu-Jitsu Manaus. Nos dois dias (17 e 18), a cidade também recebe a 8ª edição do Fórum de Bicicletas Manaus.

Ayda Rodrigues, apresentadora do REVISTA WEB NEWS , recebeu a cantora Karen Francis e a produtora cultural Carla Andrade para falarem sobre a festa "Tá pra ti?!", que acontece neste sábado (17), com Alaíde Negão e pré-show Karen. O evento será no Suanam Espaço Cultural, localizado na rua Ferreira Pena, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Karen Francis e Carla Andrade falam sobre a festa "Tá pra ti?!". | Foto: Mayson Dantas

Evento tem a proposta de agitar o cenário cultural da cidade com festas alternativas. O Suanam Espaço Cultural também está recebendo três exposições de artistas plásticos visuais.

Karen Francis, 19, compartilhou sua trajetória, que se iniciou aos nove anos quando aprendeu a tocar violão. "Eu sempre tive referência musical dentro de casa, por conta do meu pai, da minha mãe, inclusive influências africanas. A musicalidade negra me toca bastante", compartilhou.

A cantora começou a escrever músicas autorais aos 14 anos e gravou seu EP, 'Acontecer', aos 17 anos. O objetivo agora é gravar um álbum novo no estilo Rhythm and Blues (R&B).

Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu Championship Manaus



Ayda também recebeu Carlos Holanda nos estúdios da WEB TV. Ele é lutador e organizador da terceira edição Abu Dhabi International de

Jiu-Jitsu, em Manaus . Evento acontece neste domingo (18), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e conta como etapa classificatória para o mundial nos Emirados Árabes. Pelo menos 800 pessoas se inscreveram para participar.

A grande premiação do evento é de US$ 35 mil. Atletas também poderão concorrer a 18 passagens para o Gran Slam no Rio de Janeiro, que acontecerá de 1 a 4 de janeiro, na Arena Carioca.

Fórum de Bicicletas

Paulo Aguiar contou sobre o que vai rolar na 8ª edição do Fórum de Bicicletas de Manaus. | Foto: Mayson Dantas

Outro convidado foi o coordenador do movimento Pedala Manaus, Paulo Aguiar, que divulgou a 8ª edição do Fórum de Bicicletas Manaus . O evento acontece nos neste sábado e domingo, 17 e 18 de agosto, contextualizado o cenário do uso da bicicleta nos Amazonas.

No sábado (17), a programação acontece no Departamento Regional do SENAI Amazonas, situado na avenida Rodrigo Otávio, 2394, bairro Distrito Industrial I (Bola da Suframa), a partir das 8h30, com debates, painéis, apresentação de projetos, mesas redondas e intervenções urbanas, com participação do Poder Público Municipal e Estadual, iniciativa privada e representantes de ONGs que trabalham a mobilidade ativa.

No domingo, (18), o estacionamento da Caloi Norte, no Distrito Industrial, recebe das 8h às 12h, o Festival Bike Experience, com passeios guiados, exposição de bicicletas, bike foods, programação cultural com artistas locais, oficina de mecânica básica para mulheres e atividades infantis.

