Impact Hub recebe oficina de capacitação do edital Conexões Culturais

Manaus- Seguindo a programação das oficinas de capacitação de elaboração de projetos do edital-prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019, realizado pela Prefeitura de Manaus, acontece nesta sexta-feira, (30), às 18h30, a segunda atividade do calendário que será realizada no Impact Hub, na avenida Efigênio Salles, Aleixo.

Com previsão de duas horas de duração cada, as oficinas propõem aos participantes um espaço para tirar dúvidas quanto às etapas de elaboração de um projeto cultural, bem como aprender sobre os critérios que são levados em consideração pela banca avaliadora.

Para participar é necessário fazer a inscrição previamente por meio de formulário on-line, disponível no portal do Viva Manaus, no link . Ao todo, serão disponibilizadas 45 vagas para cada oficina.

Outras duas oficinas ocorrerão nos dias (13) e (14) de setembro, sempre a partir das 18h30. Além disso, todas as oficinas serão transmitidas pelo Facebook, por meio da página Viva Manaus.

1ª Oficina

Quase 20 pessoas participaram na última sexta-feira, (23), no Cardume Coworking, na zona Centro-Sul, da primeira oficina de elaboração de projetos do edital-prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019, da Prefeitura de Manaus. A atividade foi ministrada pelo diretor de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Márcio Braz. Dentre os principais questionamentos, estavam, por exemplo, a diferença entre residência e intercâmbio, faixa etária e obrigatoriedades do edital.

*Com informações da assessoria