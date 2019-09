Cardápio da feira do Passo a Paço 2019 terá opções veganas e regionais

Manaus - Mais que integrar sabores e temperos da culinária amazônica no cardápio, a feira gastronômica da sexta edição do Passo a Paço, que este ano começa na quinta-feira (5) e se encerra no domingo (8), no Centro Histórico de Manaus, reunirá, num único lugar, um mix de opções, passando pela comida japonesa, indiana e vegana, além dos já tradicionais sanduíches gourmet, doces e sorvetes, presentes nas edições anteriores.

Nessa edição, a lateral da praça Dom Pedro II, juntamente com a avenida 7 de Setembro e a rua Bernardo Ramos receberá 25 barracas, entre chefes, novos chefes e novos talentos, que reúne alunos dos cursos de gastronomia das faculdades de Manaus.



Entre as opções gastronômicas estarão os estabelecimentos: Hereditário Pizzaria; Shin Suzuran; As Clarissas; Fast Temaki; Chef Zefinha Amazonas; Sr. Pasteleiro; Brownie.com; Chef Pio Câmara; Franco’s Pizza; Pizza Navona; Tandoor Mix; Délices Sucrés; Éstoria de Pescador; Pizza à Bessa; Hamburgueria e Tacacaria do Chef; Carne de Sol da Mara; Templo do Bacon; Voalá! Creperia; Chef Leila e Restaurante Papagaio’s.

Os frequentadores poderão degustar várias opções gastronômicas | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Já na categoria Novos Chefs, o espaço receberá os nomes Bulldog Dogueira e Marcelo Almeida, com várias opções de hambúrgueres de carne artesanal e acompanhamentos.



E integrando o time da feira gastronômica do Festival Passo a Paço 2019, estarão alunos do curso de gastronomia das faculdades Uninassau, Uninorte e Senac-AM.



Entre um dos itens do cardápio da faculdade Uninassau está o aperitivo com isca de linguiça calabresa defumada acebolada, no valor a R$ 5. Já no cardápio do Senac-AM, um dos itens será o hambúrguer artesanal “Boi-Bumbá”, com chips de cará, por R$ 15. Os dadinhos de pirarucu empanado, acompanhado com arroz de jambu e banana frita estarão entre as opções do cardápio do Uninorte.



Toda a área da feira gastronômica presente no entorno do paço irá dispor de mesas e cadeiras para o público, além de uma intervenção cenográfica.



Food trucks

Os food trucks também integram o time da gastronomia no festival | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Conhecidos como veículos estilizados e adaptados para produzir e servir refeições nas ruas, os food trucks também integram o time da gastronomia no festival. Seis dos oito trucks selecionados estarão localizados na área do palco da Plataforma Malcher, dentro do porto de Manaus, entre eles: Por Aí Food Truck; Taverna Beer; Rock Chef Food Truck; Nomade Boralá; Sr. e Sra. Pastel e Catraca Burger. Já na área principal da feira gastronômica, estarão os trucks Gusta+ e Kombarão.