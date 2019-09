Rock in Rio 2019 lança aplicativo com horários das atrações

O público que irá ao Rock in Rio já pode começar a se planejar para o maior festival de música e entretenimento do mundo, desde a chegada à saída, passando por cada uma das áreas do evento, que este ano terá mais de 12 horas de festa e 17 espaços de atrações. É que nesta terça-feira (3), o Rock in Rio lança seu aplicativo oficial para celular, um canal direto para que o público tenha acesso à programação do evento em primeira mão.

Pelo aplicativo será possível conferir os horários dos shows de cada palco, o mapa da Cidade do Rock, as opções de alimentação, as experiências das marcas e todas as informações de serviços como, por exemplo, as melhores opções para chegar à Cidade do Rock.

O app, disponível nos sistemas operacionais IOS e Android, também permitirá a sincronização do registro das pulseiras, garantindo uma melhor experiência no festival.



“Será o maior Rock in Rio de todos os tempos e para aproveitar ao máximo as experiências que o festival proporciona é preciso se planejar e, por isso, o aplicativo é primordial para esta organização. O aplicativo ainda conta com diversas funcionalidades como um serviço de streaming para ouvir as músicas das atrações dentro do app, navegar pelo mapa da Cidade do Rock, identificando onde estão diferentes pontos de interesse como palcos, arenas, brinquedos e ainda as opções de alimentação”, conta Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

Por meio do aplicativo o público pode acompanhar todos os horários dos shows em todos os palcos, que ainda são sujeitos a ajustes até a data do festival, entre eles que a banda Scorpions irá fechar a noite de metal do dia 4 de outubro.

A banda alemã, que não retornava ao festival desde 1985, foi convidada especialmente para encerrar essa noite emblemática, tocando após o Iron Maiden que permanece como a atração principal da noite (headliner). Desta forma, a sequência de bandas do Palco Mundo nessa noite será: Sepultura, Megadeth, Iron Maiden e Scorpions. Esta será a única noite que terá mudança no horário de apresentação do headliner.

Além de todas as informações, o aplicativo conta com uma contagem regressiva para cada atração auxiliando com notificações os usuários que programarem suas agendas a não perder nem um minuto dos shows selecionados. Informações sobre as Arenas, Brinquedos, Lojas de Produtos Oficiais e outras experiências na Cidade do Rock também estarão disponíveis, sempre atualizadas para que os usuários saibam tudo que está acontecendo no festival.

Até o dia 27 de setembro, primeiro dia do Rock in Rio, o app ganhará novas funcionalidades como a função de rotas para que os usuários consigam se deslocar de um ponto a outro dentro da Cidade do Rock, e a possibilidade de encontrar seus amigos, para usuários que fizerem o login via rede social e permitam acesso à essa informação.

*Com informações da assessoria