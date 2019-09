George Japa grava novo CD no feriadão do Axerito, em Manaus

Manaus- O fenômeno da música amazonense, George Japa se prepara para comandar a 'quinta diferenciada' do Axerito Bar, localizado na rua Tirza Carvalho, Aleixo, zona Sul de Manaus.

Durante a festa que acontece neste feriado do dia (5) de setembro, o cantor grava o novo CD com novo repertório e diversas participações especiais. Dentre elas, a do cantor nacional Leon Correia dono de hits como 'Teste do Colchão, 'rebola', ' mexe o bum bum' e outros.

Japa é o artista amazonense mais estourado do momento. O cantor é dono de hits como "Ei fake", "Brincando com a Raba", "Rabança" e outros. Com apenas um ano de carreira solo, ele já gravou música em parceria com Jerry Smith e se prepara para em breve gravar com um feat com Wesley Safadão.

A festa contará ainda com shows de Kadu Almeida, John Veiga, Daniel Trindade e João Victor e Rodrigo. A entrada para curtir a festa será gratuita até as 21h, após este horário será cobrado o valor de R$20.

*Com informações da assessoria