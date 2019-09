Jornalista amazonense lança 2º livro 'Baiawi das Ventanias em Maués'

Manaus- Abordando em forma de poesia, o fascinante mundo das mitologias amazônicas, a comunhão entre o homem e natureza e o clamor pela preservação da floresta, a obra “Baiawi das Ventanias” do jornalista, compositor, poeta e escritor, Náferson Cruz, será lançada nesta sexta-feira, (6), no Espaço Cultural Museu do Homem de Maués , localizado na rua Floriano Peixoto, Centro do município.

O livro reúne 24 poesias divididos em seis capítulos: Contemplação a Natureza, O Caboclo e a Floresta, A poética das Lendas, Gênese dos Cacicados, As Profecias e as Flechas e, Súplicas pela Vida. São poemas com ênfase na regionalização popular, dentre os quais se destaca a poesia “Estrela das Águas”. Com ela, o autor recebeu Menção Honrosa do Prêmio Sarau Brasil 2018.

O livro lançado nesta sexta-feira, (6) | Foto: Divulgação

A poesia de Náferson Cruz, além de abordar temática indígena, lança sua visão singular sobre questões da biodiversidade, cujo ‘grito’ fala para o mundo que a floresta viva é fundamental para melhor qualidade de vida da humanidade. “A obra dimana pelo mundo imaginário dos nossos ancestrais, cuja maloca (Baiawi) se coloca como universo, orbe nativa, morada dos homens e que precisa do nosso amor para que os filhos do amanhã não venham a perecer entre as conflagrações”, ressalta o poeta.

Baiawi das Ventanias traz ainda imagens do renomado fotojornalista Ricardo Oliveira e o prefácio do poeta e escritor amazonense Elpídio Nunes. “São dois exímios profissionais que foram fundamentais para o desenvolvimento desta obra, a primeira de muitas que virão não só no campo da poesia, mas também na área do jornalismo, fábulas e contos”, destacou Náferson.

*Com informações da assessoria