Luso Neto e Isaac Amorim apresentam show ‘Elas por Eles’, em Manaus

Manaus- Já pensou curtir grandes sucessos de divas da música popular brasileira? Então se liga que os cantores Isaac Amorim e Luso Neto apresentarão a segunda edição do show ‘Elas por Eles’, no dia (14) de setembro, a partir das 20h, na Suanam Espaço Cultural , Centro. A entrada individual será de R$ 20,00 e mesa para quatro pessoas por R$ 100,00. Os bilhetes podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br .

Nomes como Dalva de Oliveira, Maria Bethânia, Elis Regina, Marisa Monte, Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, Marina Lima, Elza Soares, Cássia Eller, Zélia Duncan e Sandra de Sá são algumas das cantoras que serão homenageadas por Luso e Isaac, destacando que estarão presentes também homenagens às divas amazonenses Eliana Printes e Felicidade Suzy.

O show ‘Elas por Eles’ prezará pela singularidade nos arranjos e influências musicais de gênero e promete ser uma apresentação marcante e com ingredientes apimentados como ousadia e força.

“Isaac é meu amigo de longas datas, temos uma admiração mútua e um respeito muito grande um pelo outro e, por isso ‘de cara’ eu já fiquei animado com o convite. Quando soube que era para interpretar grandes mulheres e cantoras da MPB aceitei na hora. Esse show me fará transcender a barreira do tempo, me transportando para o passado, onde tudo começou na minha carreira. É um verdadeiro presente ter a oportunidade de cantar mulheres-ícones de várias gerações da música brasileira”, declara Luso Neto.

O show conta, ainda, com as participações especiais das cantoras Livia Prado, Miriam Abad, Letícia Trindade e Beatriz Leal. A realização deste show será feita em parceria entre a R.O Produções Artísticas e o Espaço Cultural Suanam, como afirma a sócia gestora da casa, Carla Andrade.

“Continuamos produzindo eventos que irão ocupar o centro da cidade com música, arte e cultura. O nosso objetivo é oferecer mais opções e espaços para o público que tem um carinho especial pelo centro. O show ‘Elas por Eles’ será marcante e contamos com a participação do público. Certeza que serão contagiados pela energia que tomará conta da casa”, destacou.

