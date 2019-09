Marcella Bártholo cumpre agenda de shows em Manaus

O show de Marcella no Passo a Paço começa as 17h40 de domingo e vai ocorrer no palco a ser montado no Coreto da Praça Dom Pedro II, | Foto: Divulgação

Manaus - Em preparação para o show especial que apresentará no Passo a Paço, domingo (08), a cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo já está em Manaus, cumprindo agenda a partir desta quinta-feira (5). Marcella terá apresentações em duas casas de shows, além de ensaios para a apresentação no festival organizado pela Prefeitura de Manaus.

No último domingo (1º), ela ganhou o reality “Be A Star!”, atração nacional que escolheu a protagonista do musical “Brilha La Luna”, superprodução que será encenada no Rio de Janeiro, inspirada em músicas do grupo Rouge.

Show no Passo a Paço

O show de Marcella no Passo a Paço começa as 17h40 de domingo e vai ocorrer no palco a ser montado no Coreto da Praça Dom Pedro II, espaço chamado de “Passinho”, com atrações voltadas principalmente para o público infantil. A apresentação será composta por 12 músicas na setlist, entre canções autorais, nacionais e internacionais. O primeiro ensaio ocorreu na segunda-feira (3) e outro está previsto para sábado (7). No domingo, ela ainda fará a última passagem de som antes do show do Passo a Paço.

A amazonense, que hoje reside no Rio de Janeiro, promete uma apresentação completamente nova e eclética, misturando estilos musicais, como pop, funk e sertanejo. “É um repertório novo com bastante pop internacional dos anos 2000. Vai ser bem animado. Vamos incluir Beyoncé, Ariana Grande e Lady Gaga”, disse ela, acrescentando que terá o apoio de uma banda e três bailarinos.

Gratidão

Sobre a experiência do reality “Be A Star!”, Marcella agradece o apoio do público amazonense e pela campanha que a levou a ganhar a disputa. Ela promete fazer valer o carinho na playlist do show. “Foi uma sensação maravilhosa ter ganhado. Fiquei muito emocionada. Como é um repertório eclético, talvez jogue um ‘Asereje’ para as pessoas curtirem e entrarem no espírito do musical Brilha La Luna”, brincou.

Shows

Nesta quinta-feira, a partir das 20h, Marcella tem programado um show no espaço La Casa Pub, localizado na rua e/G, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Ela explica que a apresentação será mais intimista, também com músicas nacionais e internacionais. Em seguida, por volta das 23h30, a cantora faz show no espaço Root Hookah Lounge, na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores.