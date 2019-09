Keanu Reeves pode retornar como Constantine, diz site

O atual queridinho de Hollywood, já envolvido em diversos projetos dignos de hype (Cyberpunk 2077, Matrix 4 e John Wick 4), está novamente sob os holofotes, desta vez após um rumor revelado pelo site "We Got This Covered" sobre uma possível sinalização da Warner para recolocar o ator no papel do caçador de demônios, John Constantine, mas agora como personagem do Universo Estendido DC.



Apesar de não passar de boato, mesmo fortificado pela credibilidade da fonte, responsável por anunciar outros participantes em filmes de heróis, como o retorno de Viola Davis em Esquadrão Suicida e do Adão Negro em uma sequência de Shazam!, há meses a Warner vem mostrando suas intenções de contar com o ator em seu universo heroico. Fala-se, também, sobre uma participação no filme Novos Deuses, no arco do vilão Darkside.

Sobre Constantine, Keanu Reeves nunca escondeu suas reais intenções. Em entrevista à Variety, ele deixou claro o que pensa sobre o exorcista: "Eu sempre quis interpretar John Constantine de novo. Eu simplesmente amo aquele mundo e amo aquele personagem. Eu me diverti muito fazendo aquele papel e aquele universo".

Vinculado mais recentemente a atuações como Wolverine, Adam Warlock e Cavaleiro da Lua, o futuro de Reeves no multiverso dos heróis ainda é bastante incerto, mas podemos ficar otimistas sobre sua real participação como um deles, apesar de desejarmos, lá no fundo, que ele atuasse como todos os heróis, pois um pouco de Keanu Reeves em tudo nunca seria demais.