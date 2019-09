Jornalista amazonense é destaque na Bienal Internacional do Livro

O jornalista amazonense Agnaldo Oliveira Júnior foi convidado pela editora Casa Literária para lançar seu livro, sobre a Copa do Mundo 2014 em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O jornalista amazonense Agnaldo Oliveira Júnior foi convidado pela editora Casa Literária para lançar seu livro, sobre a Copa do Mundo 2014 em Manaus, na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro.A obra é resultado da trabalho jornalístico de três meses, em que Agnaldo trabalhou para o maior evento desportivo do planeta, na capital do Amazonas.

“Eu cobri o evento internacional para um portal nacional e produzi mais de cem matérias. Esse material sobre o evento, dentro e fora da Arena, estão contados no livro “Relatos de uma Copa no Coração da Amazônia”, em 224 páginas. Dessa forma, fui convidado pela editora Casa Literária para lançar o livro na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, no RioCentro, às 18:30”, disse Agnaldo.

O jornalista conta que ficou surpreso pelo convite e muito feliz. “Estou muito orgulhoso em representar meu Estado e minha capital Manaus, no maior evento literário do País”.

Sobre Agnaldo:

Agnaldo Oliveira Júnior é formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), possui MBA Executivo em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) é pós-graduado em Gestão de Empresas Internacionais pelo o Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa / Instituto Universidade de Lisboa - ISCTE/IUL e Mestre em Gestão de Empresas Internacionais ISCTE/Portugal. Foi Diretor de Comunicação e Marketing do PMI/AM - Project Management Institute.



Jornalista por formação, atuou como repórter especial da Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo em Manaus, foi Gerente de Jornalismo do Amazonsat, também do grupo Rede Amazônica e fundador e Editor-Geral de Jornalismo da Local TV.

Trabalhou na cobertura da Copa do Mundo da FIFA 2014, como correspondente do Portal da Copa do Ministério dos Esportes. Trabalhou na cobertura das Olimpíadas 2016, como correspondente do LANCE, Jornal e Portal carioca.

É detentor de vários prêmios de jornalismo, dentre os quais: Prêmio União pela Vida de Jornalismo / Medalha Dom Bosco, Duas vezes Prêmio Nilton Lins de Jornalismo, duas vezes Prêmio de Jornalismo Sebrae/AM, Prêmio de Jornalismo Científico FAPEAM, Prêmio de Fotografia da Base Aérea de Manaus e Membro Honorário da Força Aérea Brasileira (FAB).