Vídeo: pela 1ª vez em Manaus, cantor paraense Jaloo agita público

Manaus - "Aqui é tudo em família. De nortista para nortista" declarou Jaloo, cantor paraense durante show na primeira noite da sexta edição do Passo a Paço 2019, realizada na quinta-feira (5) no Centro Histórico, Zona Sul de Manaus. Apesar de ter lançado o primeiro álbum em 2015, esta é a primeira vez que o cantor paraense pisa em solo manauara para uma apresentação. Com energia contagiante, Jaloo, logo após a música "Ah! Dor!", se jogou ao público surpreendendo todos os fãs que estavam próximo à grade. No final da apresentação, o cantor refez o ato levando os fãs amazonenses à loucura.

Jaloo se jogou duas vezes ao público no início do show e no encerramento | Foto: Leonardo Mota

Antes de finalizar a apresentação, o paraense presenteou os fãs cantando uma faixa inédita que faz parte do seu novo álbum lançado nesta sexta-feira (6), um dia após o show na capital amazonense.

Fãs emocionados com a apresentação do cantor paraense | Foto: Leonardo Mota

Após o show, em entrevista ao Portal Em Tempo , Jaloo contou que se sentiu muito energizado com o público manauara.

"O povo de Manaus tem uma energia que só quem é do Norte conhece. Hoje se encerra uma parte da minha carreira. Depois desse show, me sinto renovado para prosseguir com esse novo álbum que lanço amanhã", declarou Jaloo.

O segundo álbum intitulado "ft", que vem de "feauturing" - traduzido para o português seria "participação". Um álbum inteiramente construído com outros artistas como Karol Conká, MC Tha, Dona Onete e outros.

O cantor paraense concedeu entrevista para o Portal Em Tempo, após o show. | Foto: Leonardo Mota

"Esse novo álbum é uma nova fase da minha vida. Poder retomar meu trabalho como produtor musical tem sido uma experiência muito rica. Os artistas com que trabalhei me inspiraram e se sentiram inspirados durante todo o trabalho que levou alguns anos para ser feito", afirmou Jaloo.

Jaloo protagonizou o filme Paraíso Proibido (2017), que contou com grande elenco: Erasmo Carlos, Marjorie Estiano, Júlio Andrade, Hermila Guedes, entre outros. O paraense, durante coletiva, afirmou que sente muita vontade de atuar novamente e que não irá desperdiçar novas oportunidades.

