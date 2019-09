Vídeo: Em ‘climão’ alternativo, show de Letrux ‘hipnotiza’ Manaus

A atriz, cantora, escritora, compositora e instrumentalista, Letícia Novaes, conhecida pelo nome artístico, “Letrux”, realizou pela primeira vez show em Manaus. A apresentação aconteceu no Palco da Banana, nessa sexta-feira (6), segunda noite do Festival Passo a Paço 2019, realizado no centro histórico da capital amazonense.

Abusando do vermelho e com letras e melodias “eletrizantes”, a cantora agitou o público alternativo manauara. De fãs que conhecem o trabalho da artista desde quando fazia parte da dupla “Letuce”, a pessoas que foram contagiadas assistindo à apresentação pela primeira vez. Este foi o caso do operador de produção, Igor Almeida, de 20 anos que prestigiou o show.

Abusando do vermelho a cantora Letrux se apresentou na segunda noite do Festival Passo a Paço 2019 | Foto: Leonardo Mota

“Eu só conhecia uma música por conta de um amigo que assistiu uma apresentação dela em outro Estado. Antes de ir para o show eu ouvi o álbum todo no ônibus. O show dela foi eletrizante. Principalmente o instrumental dela que é muito detalhado. Eu acabei aprendendo a letra da música ‘Hypnotized’, não consegui tirar da cabeça, fiquei extremamente hipnotizado”, declarou Igor.

No início do ano, Letrux se apresentou na última noite do Lollapalooza 2019, no Autódromo de Interlagos em São Paulo (SP). Trazendo a mesma turnê para o Festival Passo a Paço 2019, a estudante de 18 anos, Patrícia Almeida que esteve presente nos dois festivais contou que a melhor parte da apresentação foi o empoderamento feminino.

Letrux é atriz, cantora, escritora e compositora carioca | Foto: Leonardo Mota

“Eu amo Letrux. Acompanho o trabalho dela desde quando era da Banda Letuce. Me sinto totalmente representada em suas canções. Em tempos que nos encontramos atualmente ter uma artista que fortalece o empoderamento de nós, mulheres”, confessou Patrícia.

Durante o show, alguns fãs começaram a xingar o presidente da República Jair Bolsonaro, com palavras de baixo calão. A cantora parou o show para orientar o público que não xingassem ele remetendo a práticas sexuais homossexuais, mas sim, xingando ele com coisas que ele realmente é como “machista, racista e misógino”.

Letrux pulou o palco e se aproximou dos fãs manauaras. | Foto: Leonardo Mota

‘Rendendo’ coincidências



Na estrada desde o início dos anos 2000, Letícia, junto com Lucas Vasconcellos, formava a banda Letuce, que seguiu até 2016. Em 2017, a cantora lançou seu primeiro álbum solo “Letrux Em Noite de Climão” que rende bons frutos até hoje. Letrux aproveitou o momento para anunciar que o videoclipe “Vai Render” foi lançado na manhã do mesmo dia do show. “Eu acredito muito nos astros, nas datas. Acho que os números podem nos dizer muita coisa”

Videoclipe da faixa 'Vai Render' | Autor: Reprodução

Coincidentemente, o cantor paraense Jaloo que se apresentou na noite de quinta-feira (5) no mesmo palco em que Letrux, lançou o segundo álbum da carreira nessa sexta-feira (6), intitulado “ft”. O álbum, como o próprio nome diz, foi composto em parceira com vários artistas brasileiros como Karol Conká, Mc Tha e Dona Onete. O álbum foi lançado no mesmo dia em que Jaloo completa 32 anos.

O cantor paraense se apresentou na primeira noite do Festival Passo a Paço 2019, um dia antes do seu aniversário | Foto: Leonardo Mota

Após o show, cantora concedeu entrevista ao Portal Em Tempo e contou um pouco sobre o processo de composição artística, relação com o discurso de ódio que recebe pela internet e sobre a percepção que teve da capital amazonense.

Confira na íntegra a entrevista:

| Autor: Lucas Vasconcelos

Durante a entrevista, Letrux afirmou que no hotel conversou bastante com Liniker sobre a beleza da Amazônia. “Eu e a Liniker estávamos na piscina do hotel conversando sobre a floresta amazônica. A Floresta é Brasil, como é que pode a gente deixar o paraíso se tornar num lugar retrógrado? É uma decepção. Mas eu sou uma eterna otimista, eu tenho fé em dias melhores. Vamos ficar eretos, corajosos, com sangue no olho e essa gente que vai ficar para trás e seguir”, confessou Letrux.



Liniker e os Caramelows se apresentam no sábado (7), no Palco Malcher, encerrando as atrações nacionais do Passo a Paço 2019 | Foto: Divulgação