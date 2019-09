Confira a programação deste domingo (8) no Passo a Paço

Manaus - A programação do Festival Passo a Paço encerra neste domingo (9), com um dia de programação inédita voltada especialmente para crianças e adolescentes, com shows de nomes como Barbatuques, Futparódias, Di Bubuia, Lorenzo Fortes, Raylla Araújo, Marcella Bártholo, entre outros.

As atrações e a feira gastronômica começaram às 16h, e, exclusivamente neste domingo, os palcos Plataforma Malcher e Banana dão lugar ao Palco Arena, localizado no estacionamento do Museu da Cidade.

Arena

16h30 às 17h30 – Batalha de K-Pop com Gandhicats18h às 19h10 – Barbatuques19h40 às 20h40 – Show da Zelda21h10 às 22h20 – FutParódias

Coreto

16h às 17h20 – Di Bubuia17h40 às 19h – Marcella Bártholo19h20 às 20h40 – Lorenzo Fortes21h às 22h20 – Raylla AraújoIntervalos – Gandhicats

Praça Dom Pedro II

A partir das 16h – Feira gastronômica na rua Bernardo Ramos e avenida Sete de Setembro (consulte aqui o cardápio completo)

Les Artistes Café Teatro

16h às 21h – Mostra “Mundo Giramundo”, do Grupo Giramundo

Museu da Cidade de Manaus (Paço da Liberdade)

16h às 21h (última entrada às 20h20) – Visitação ao Museu da Cidade de Manaus