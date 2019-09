Mais de 70 mil pessoas participaram do terceiro dia do Passo a Paço

A festa reúne grandes artistas | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Uma multidão recorde em total de público e em diversidade ocupou as ruas do Centro Histórico neste sábado (7), no terceiro dia do Festival Passo a Paço 2019: foram mais de 77 mil pessoas, entre famílias, casais, grupos de amigos, jovens e idosos, aproveitando todas as atrações do evento da Prefeitura de Manaus, que faz parte das comemorações aos 350 anos da cidade.

Consolidado como o maior festival do Norte do país, o Passo a Paço reuniu por mais uma noite artes integradas por todo seu circuito, com shows musicais em três palcos, gastronomia, economia criativa, exposição, intervenções teatrais e cenográficas, entre outras.

Na parte musical, o samba esteve bem representado com um de seus grandes nomes, Zeca Pagodinho, que subiu no Palco Plataforma Malcher às 21h. Aguardado ansiosamente pelo público, o cantor levou ao festival sucessos como “Vai Vadiar” e “Deixa a Vida Me Levar”, enquanto o público dançava em pares ou grupos no entorno do palco.

O amor de fã levou pessoas como a aposentada Maria Flora, acompanhada da filha e neta, a conhecer o Festival Passo a Paço e assistir ao show do seu grande ídolo do samba.

“Eu sei que já não tenho mais a energia dos mais novos como a minha neta para aguentar toda a programação, mas, pelo Zeca, eu vim. Eu amo o samba, e ele é um grande intérprete, merece todo esse carinho do público. Tô gostando da experiência porque está muito bem organizado e acessível. Com certeza vou acompanhar minha filha e neta mais vezes nesse festival", contou Flora.

Quem também passou pela Plataforma Malcher foi a cantora Marcia Novo, que comandou o seu mais novo show, “Baile da Papaizinha”, antes da apresentação de Zeca Pagodinho. O repertório contou com uma mistura do melhor do brega, lambada, beiradão, boi-bumbá e forró, com músicas autorais e covers com um “toque amazônico”.

O festival foi um sucesso de público | Foto: Semcom

Soul e sensibilidade

No fim da noite, uma das maiores revelações entre as vozes brasileiras contemporâneas, acompanhada de sua banda, Liniker e os Caramelows encerrou o circuito de shows no palco.

Com letras sensíveis e arranjos carregados de soul, jazz e black music, o grupo encantou o público com o show de sua turnê do segundo disco, “Goela Abaixo”. A vocalista também se emocionou com o coro da plateia que entoou “Liniker, eu te amo” depois da canção “Zero” e ainda “abençoou” um dos casais do público, desejando “que todo o amor cresça em vocês”.

Antes do encerramento, a banda estendeu duas faixas: uma em apoio à Pesquisa e à Ciência e outra com a frase "Nossos bosques têm mais vida", em referência ao Bosque da Ciência, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), que teve repasse de verbas cortados recentemente pelo Governo Federal e está funcionando, atualmente, graças ao suporte da Prefeitura de Manaus.

No telão, mensagens como "Valorize a Ciência, ela destrói Mitos", "Reconheça sua Independência" e "Abrace e sinta esse abraço" motivaram manifestações de euforia do público.

Emocionado com a apresentação do grupo, o designer Pierre Santos foi prestigiar em especial o show de Liniker. “Me identifico pela luta que ela enfrentou e enfrenta até hoje para ter e manter o seu espaço na música. Me identifico pela cor, pelo gênero. A música é um bônus, esse soul que ela canta e encanta todos nós é único e mágico!", disse Pierre.

O cenários foram um show à parte | Foto: Semcom

Visitas ao Museu da Cidade

O Museu da Cidade de Manaus também teve número recorde de visitantes, com um total de 5.367 pessoas circulando pelo local apenas neste sábado.

O espaço, localizado no prédio do Paço da Liberdade, que dá nome ao evento, abriu as portas pela primeira vez durante o festival, desde sua reabertura com a exposição permanente e tecnológica “A Cidade de Manaus: História, Gente e Cultura”, em outubro de 2018.

Ainda no primeiro dia de festival, os números apontaram 3.483 visitantes e, no segundo dia, 2.620. Com oito salas disponíveis para visita, o espaço reúne exposição com interatividade e tecnologia, peças arqueológicas e artigos regionais. Durante o evento, o Museu funciona em horário especial, de 16h às 21h, com última entrada às 20h20.

“Bluesman” e representatividade

Encerrando as apresentações no Palco da Banana, Baco Exu do Blues apresentou o repertório de “Bluesman”, seu último disco, que lhe rendeu o topo de listas de melhores álbuns de 2018 e prêmios até em Cannes.

Iniciando sua apresentação com a música de mesmo nome, o cantor foi aclamado pelo público com suas canções sobre amor, sexo, poder, religião e sociedade. “Sempre o tive o sonho de viver de palco e de inspirar outras pessoas, e estou muito feliz em estar aqui”, declarou Baco durante o show. Desde a abertura, o cantor levou o público ao delírio ao exibir uma sucessão de imagens de diversos bluesmen no telão: personalidades importantes para a cultura negra como Sabotage, Marielle Franco, Linn da Quebrada, Elza Soares e Nelson Mandela.

Baco também convidou para o palco o rapper amazonense Victor Xamã, que iniciou sua apresentação com a música "Hey, Joe". “Valorizem seus artistas locais”, ressaltou o cantor, ao anunciar o convidado.

O público se sentiu representado pelo show. “Acho o artista ótimo e sou fã dele por falar em questões raciais”, comentou a servidora pública Hingrid Oliveira, 27.

Várias atrações se apresentaram nos quatro dias de festival | Foto: Semcom

Coreto em clima de samba e rock

Em clima boêmio, o grupo de samba Saravá foi a terceira atração a subir no palco do Coreto, depois de Raulnei e Rainier de Carvalho e Dan Stump. O ritmo do pandeiro levou o público a tirar os pés do chão e entoar clássicos do samba.

O pandeiro deu lugar à guitarra com a banda Lótus, a última a se apresentar no palco. Dedicando o repertório às mulheres presentes na plateia, o grupo feminino tocou sucessos do rock e pop internacional, com direito à banda Zero92 como convidada. “Thriller”, de Michael Jackson, foi uma das músicas do repertório que levou o público ao delírio.

A cada metro quadrado do Coreto, jovens, famílias e casais curtiram o som de rock. O estudante Matheus Souza, 18, foi um dos que aprovou a performance. “Assisti a todas as apresentações do dia, e, para mim, essa última encerrou com grande estilo o show de hoje”, opinou o jovem, que foi pela primeira vez ao evento.

De molhos especiais a bonecos gigantes

Além dos shows, a feira gastronômica e a Feira do Paço também foram atrações que chamaram a atenção do público pelo Festival Passo a Paço, com novidades e peculiaridades pelo entorno da Praça Dom Pedro II e Museu da Cidade.

Na gastronomia, por exemplo, a barraca 'Bulldog Dogueria' criou molhos específicos para o Passo a Paço. De acordo com a proprietária Paula Paiva, entre as novidades estão molhos de ketchup de cupuaçu, mostarda de tucupi, maionese de bacon e barbecue de goiabada.

Já na Feira do Paço, era possível encontrar até casal de noivos arrecadando recursos para a festa de casamento. Quando se trata de amor, o designer Wilton Borges e a artesã Cristiane Mota decidiram unir esforços para conseguir realizar seu grande sonho de se casar, após seis anos de relacionamento.

“Ele fez o pedido há três meses, mas não tínhamos recursos. Então por ser artesã e ciclista, decidi transformar a minha bike pra essa finalidade, decorando-a e pedindo uma contribuição de 1 real. Em troca entregamos o pirulito do amor, com uma mensagem positiva a quem se oferece a nos ajudar. As pessoas estão animadas, batemos fotos e também vemos situações de casais que ficam motivados com a nossa história", disse Cristiane.

Enquanto isso, no Les Artistes Café Teatro, continua em cartaz na programação do festival a exposição "Mundo Giramundo", exibindo quase 180 bonecos do Grupo Giramundo, um dos mais reconhecidos nomes do teatro de bonecos.

Passinho

A programação do Festival Passo a Paço encerra neste domingo (9), com um dia de programação inédita voltada especialmente para crianças e adolescentes, com shows de nomes como Barbatuques, Futparódias, Di Bubuia, Lorenzo Fortes, Raylla Araújo, Marcella Bártholo, entre outros.

As atrações e a feira gastronômica começam às 16h, e, exclusivamente no domingo, os palcos Plataforma Malcher e Banana dão lugar ao Palco Arena, que ficará localizado no estacionamento do Museu da Cidade.