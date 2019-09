Estão abertas as inscrições para Oficina de Micronarrativas

A oficina é no Centro de Atividades do Sesc AM na rua Henrique Martins, bairro Centro | Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a oficina de micronarrativas “Poucas Palavras Portáteis” que será ministrada pelo poeta, escritor, contista e ator Daniel Viana. A atividade visa estimular a investigação de possibilidades para a escrita criativa de micronarrativas, partindo de elementos como oralidade popular, fotografias, cartas, cartões-postais, observação do cotidiano, personagens e palavras soltas.

O objetivo é oferecer aos participantes uma coletânea de dispositivos para a produção de textos literários. A oficina é gratuita e será realizada no período de 16 a 20 de setembro, das 13h30 às 17h30, no Centro de Atividades do Sesc AM (rua Henrique Martins, 427, Centro).

A atividade é oferecida através do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras.

Programação

1º Encontro - 16/9 - Apresentação do cronograma da oficina, do orientador, dos integrantes e de produções de escritores brasileiros em micronarrativas. Primeiros passos para a escrita de textos em micronarrativas. Exercícios de criação.

2º Encontro -17/9 - A oralidade como fio condutor para a escrita. Exercícios de escrita criativa a partir de depoimentos reais dos participantes. A fotografia como dispositivo da memória coletiva e criação literária.

3º Encontro – 18/9 - Exercícios de escrita criativa a partir de elementos da ilustração, cinema, dança e outras artes. O objeto como elemento disparador de produção de memórias para a criação literária. Criação coletiva de um dicionário poético.

4º Encontro – 19/9 - Saída poética (dentro da unidade). Exercícios de escrita a partir da observação de situações cotidianas. Como transformar textos médios ou grandes em micronarrativas.

5º Encontro -20/9 - Troca de experiências visando estimular a produção de livros independentes. Exposição da produção dos integrantes durante a oficina, avaliação da oficina e encerramento.

Daniel Viana

Poeta de rua, escritor contista e ator. Graduando em licenciatura em Letras pelo Instituto Singularidades. Autor dos livros "100 contos por 10 contos trocados" (2013), "Baseado em causos reais" (2014) e "Quase – um livro para crianças" (2015). Criador do projeto "Guardanapos Poéticos", que desenvolve atividades de criação literária em espaços urbanos. Criou em 2014 a "CUBO" Biblioteca de Micronarrativas, sendo a primeira biblioteca com acervo dedicado à produção de micronarrativas brasileiras.

As inscrições para a oficina podem ser feitas até o dia 13 de setembro, na Biblioteca do Sesc Centro de Atividades (rua Henrique Martins, 427, Centro), das 9h às 17h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3198-2000 ou no site www.sesc-am.com.br

*Com informações da assessoria