Fãs amazonenses falam do amor e admiração por Sandy & Júnior

Manaus - O que é ser fã? Fanatismo? Histeria? Amor incondicional aos ídolos? Tudo isso e muito mais, principalmente quando se trata de fãs de Sandy e Júnior. Os amazonenses estão ansiosos para o show da dupla que acontece nesta sexta-feira (13), na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Para o psicólogo amazonense Jhonathan Ribeiro, de 26 anos, admirador da dupla Sandy & Júnior há mais de 10 anos, o sonho de ver os ídolos juntos, nunca foi esquecido.

“Esta paixão começou aos 10 anos. O contato que eu tinha era por meio da TV. Cresci ouvindo Sandy e Júnior. Eu acho que esse amor por artistas é muito comum para pessoas naquela faixa etária. Já fui zoado por ainda ser fã da dupla ainda na minha idade, mas o fato é que sempre tive essa esperança de assistir a um show com eles. Após oficializaram a separação, esse sonho se tornou quase impossível, mas continuei acompanhando o trabalho dos dois, individualmente, com a esperança que de algum dia pudesse vê-los reunidos”, conta Jhonathan.

Jonathan sempre acompanhou os artistas nas redes sociais e, segundo ele, a alegria explodiu quando soube que estariam em Manaus, na turnê anunciada. “Não quis nutrir falsas esperanças enquanto não saiu a publicação oficial, mas quando anunciaram durante a coletiva, as cidades e as datas, vi que a dupla estaria em Manaus um dia depois do meu aniversário. Tive a certeza que faria de tudo para ir a este show”, declarou Jhonathan.

Quando anunciaram a data de início das vendas na Arena da Amazônia, Jhonathan chegou a dormir em frente a bilheteria para garantir o ingresso.

Jhonathan tem até hoje guardado a agenda que usava no período de escola | Foto: Arquivo Pessoal

“Sempre disse que os únicos artistas por quem eu dormiria em fila para comprar os ingressos, seriam Sandy & Júnior e, realmente o fiz. Fui para frente da Arena da Amazônia, dormi no local para garantir o meu ingresso, pois sabia que em algumas cidades as entradas estavam se esgotando muito rápido”, confessou o fã.

Já com ingresso em mãos, Jhonathan aguarda pela apresentação dos filhos de Xororó em Manaus. E o que ele espera? Ouvir canções que marcaram a sua infância.

Jhonathan dormiu em frente a Arena da Amazônia e foi um dos primeiros a comprar o ingresso | Foto: Arquivo Pessoal

“Dentre todas o que mais me marcou foi o Acústico MTV, o último disco da dupla, que marcou a separação. Gosto de todas as músicas deste álbum, mas a que mais me marca é ‘Tudo pra Você’ e ‘Estranho Jeito de Amar’. Essa última é uma música que me emociona muito, pois remete a uma época que a gente aprende a descobrir o amor, vivendo a primeira paixão”, contou Jhonathan.

Memórias

A jornalista Naritha Migues conta que começou a gostar da dupla desde criança. Já chegou a ir em dois shows em Manaus. “A história do meu primeiro show foi engraçada. Eu falei para minha mãe que não queria ir, mas depois vi a dupla anunciando o show na televisão e enlouqueci. Já era 16h, a apresentação era às 20h. Meus familiares conseguiram comprar o ingresso nos últimos minutos antes do show. Isso me marcou muito”, relembra Naritha.

Naritha na exposição | Foto: Arquivo Pessoal

Naritha afirmou que faz tempo que não acompanha acompanhar a dupla, mas ainda guarda boas lembranças de canções que marcaram sua adolescência. “A sensação foi muito louca. Quando descobri que viriam para Manaus, acabei por relembrar as músicas deles. Como um filme, a gente revive tantas memórias por meio dessas canções. Estou muito ansiosa para o show. Não há uma só música que não tenha marcado a minha vida, mas não pode faltar ‘Dig dig joy’, ‘A estrela que mais brilhar’ e‘Estranho jeito de amar”, disse Naritha

A bióloga, Jessica Sidou, de 31 anos, fã da dupla desde 1999, conta que as músicas fizeram parte da sua vida. “Eu cresci, agora sou mulher, tenho que encarar que cheguei aos 31 anos. Cresci ouvindo Sandy & Júnior. E no decorrer da minha história, houve muitos momentos embalados pelas músicas, pela voz doce da Sandy e pelos solos de guitarra do Junior”, comentou em uma publicação no instagram.

Jéssica guarda até hoje produtos da dupla | Foto: Arquivo Pessoal

Jessica não escondeu a alegria de rever os seus ídolos. “Para os fãs, a separação deles foi uma notícia difícil de lidar. Meus ídolos se separariam, deixaram toda uma geração meio órfã deles. Foi uma oportunidade de conhecer melhor o talento de cada um. Confesso que meu coração se encheu de felicidade com o anúncio dessa turnê que me daria a oportunidade de vê-los juntos outra vez”, declarou Jessica.

Homenagem

Anne dará o nome de "Sandy" à filha, em homenagem a cantora | Foto: Arquivo Pessoal

E quando o amor aos ídolos é tanto que você chega a tatuar letras de música no corpo e chega a dar o nome do cantor preferido aos filhos? Este é o caso da atendente de telemarketing, Anne Santana, de 26 anos, que descobriu estar grávida após ter comprado o ingresso para o show que acontece nesta sexta-feira (13).

Anne chegou a ir no último show da dupla na turnê que anunciou a separação | Foto: Arquivo Pessoal

“Eu comprei meu ingresso em março com medo de esgotar. Em maio, descobri a gravidez. É a segunda vez que estou grávida, mas vai esta vai ser a minha primeira menina. Eu admiro muito o trabalho da Sandy, lembro que nomeava o nome de todas as minhas bonecas de Sandy. Toda minha família já chamava meu filho de Sandy antes mesmo de saber se era menina”, confessou Anne.

Exposição

Exposição Sandy e Júnior acontece no Shopping Ponta Negra | Foto: Leonardo Mota

Para atrair essa multidão de apaixonados da dupla, o Shopping Ponta Negra sedia a exposição “Sandy e Junior Experience”. A mostra inédita traz o acervo comemorativo aos 30 anos de carreira da dupla, que teve a primeira aparição pública em 29 de maio de 1989 e permaneceu junta profissionalmente até 2007, quando decidiram seguir carreira solo.

A estudante de Direito, Giovana Braga, de 21 anos, que esteve presente na exposição, conta que apesar de ter conhecido a dupla depois da maioria das fãs, admira o trabalho dos irmãos. “Eu conheci a dupla em 2001, infelizmente não acompanhei desde o início da carreira. Comecei atrasada, mas escutei mesmo assim as músicas antigas. Nunca fui a um show deles, esse será o primeiro”, declarou Giovana.

Jessica afirmou que cresceu ouvindo Sandy e Júnior | Foto: Arquivo Pessoal

Na exposição, o público pode conferir de perto figurinos, prêmios, instrumentos musicais, cartas de fãs e muitos itens de valor afetivo.

A atração é gratuita e ficará disponível até sexta-feira (13), no dia do show, na praça de eventos do centro de compras, no primeiro piso (L1).

Mas, o que todo mundo espera mesmo é a sexta-feira (13) que tem tudo para ser uma noite memorável em Manaus, principalmente para quem nunca esqueceu dos embalos de "Sandy e Júnior".