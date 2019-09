‘Gigantes do Mar’ entra em cartaz no Sumaúma Park Shopping

Manaus - A partir deste sábado (14), a praça central do Sumaúma Park Shopping recebe uma gigantesca piscina com 130 mil bolinhas azuis. Trata-se da atração ‘Gigantes do Mar’, que chega como opção para crianças que adoram uma aventura e diversão.

Além do ‘mar’ de bolinhas, os frequentadores da atração poderão se divertir com elementos gigantes como escorregador, escada e uma baleia. Para participar da aventura, basta adquirir o passaporte que pode ser no valor de R$ 15 (20 minutos), R$ 20 (30 minutos) ou R$ 25 (uma hora). Já a partir do primeiro minuto extra, é possível renovar o passaporte por R$ 5 e ficar mais cinco minutos.

O período dentro do mar pode ser maior ainda se, durante a diversão, a criança encontrar a ‘bolinha dourada’, que estende a participação na atração por mais dez minutos. E se o cliente publicar nas redes sociais uma foto com a hashtag #GigantesSumaúma, ele também ganha mais cinco minutos.

A atração funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 22; aos sábados, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h. Crianças com menos de 1,10 metro ou com necessidades especiais devem estar acompanhadas de um responsável maior de 18 anos. E crianças com necessidades especiais têm 10% de desconto ou acréscimo de dez minutos.

