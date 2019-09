Oficina de teatro neste sábado no Parque da Criança

Manaus - A primeira oficina para os voluntários que irão atuar durante a Semana da Criança, em evento realizado pela Prefeitura de Manaus no Parque Cidade da Criança , Aleixo, zona Centro-Sul, acontece neste sábado, (14), das 14h às 16h, com a prática de teatro. As inscrições para voluntários ainda estão abertas e horas complementares serão emitidas para os acadêmicos.

Na oficina de teatro, os voluntários irão conhecer e experimentar princípios básicos teatrais de forma dinâmica, a partir do contato com a linguagem, o interesse e a sensibilidade poética pelo universo infantil. Além disso, serão utilizados jogos dramáticos que estimulam a expressão corporal e vocal, improvisos de situação, diálogos e comportamentos, entre outros. A oficina será ministrada pela professora de teatro e recreadora do parque, Allícia Castro.

A capacitação será sempre aos sábados, das 14h às 16h. Com início das oficinas neste sábado, (14), com a oficina de teatro, que será ministrada em dois dias. No dia (28), acontece o ensaio da coreografia e o ensaio geral no dia 5 de outubro.

Ainda com vagas abertas, os interessados em participar como voluntário da programação da Semana da Criança precisam enviar seus dados completos com nome, idade, instituição de ensino, curso e disponibilidade de horários para o e-mail [email protected] . Serão necessários 10 voluntários para apoio, 30 para personagens e cinco para banda, totalizando as 45 pessoas.

O Parque Cidade da Criança é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O espaço está localizado na avenida André Araújo, com entrada pela rua Castro Alves, Aleixo, e fica aberto ao público sempre de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já nos fins de semana, o funcionamento é das 14h às 20h.

*Com informações da assessoria