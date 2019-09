SEC lança edital para seleção de propostas de artes cênicas

Teatro em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) lançou, nesta terça-feira (10/09), o Edital Amazonas Cênico – 2019, voltado para a seleção de propostas para o preenchimento das pautas de apresentações artísticas. As inscrições ficam abertas até 20 de setembro.

O documento prevê a realização de 95 apresentações de artes cênicas (dança, teatro, circo e performance), entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, totalizando o valor global de R$ 160 mil. Cada apresentação terá cachês fixos de R$ 700 (proposta individual) e R$ 2.500 (proposta coletiva).

As apresentações, que podem acontecer em temporada, ocorrerão nos seguintes espaços da Secretaria: Cineteatro Guarany; Teatro da Instalação; Teatro Gebes Medeiros; Usina Chaminé; Largo de São Sebastião; Parque Rio Negro e Parque Jefferson Péres.

Cada proponente poderá inscrever até duas propostas, e as temporadas poderão ter até quatro apresentações. As propostas devem ser entregues em dois envelopes lacrados, no setor de Protocolo da SEC (avenida Sete de Setembro, 1.516, Centro, anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, acompanhadas da documentação especificada no edital, disponível para consulta no Portal da Cultura.



As propostas passarão por análise documental, que ficará a cargo de dois representantes da SEC, e análise técnica, sob responsabilidade de comissão formada por dois nomes da secretaria e um representante de notório saber das artes cênicas. O resultado será conhecido dez dias após o fim do prazo das inscrições.

A secretária em exercício da pasta, Sigrid Cetraro, destaca que o edital atende a anseio de parte da classe artística e mostra que a SEC está dando andamento às sugestões levantadas em encontros frequentes com os artistas.



“Desde o início dessa gestão, temos mantido diálogo muito próximo com as categorias e estamos atentos ao que esperam da secretaria. Todos os passos estão sendo planejados de forma muito responsável e com o intuito de, em breve, atender outros segmentos também”, afirmou ela.