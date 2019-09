Xiado da Xinela lança novo DVD nesta sexta-feira (13) em Manaus

Manaus - O lançamento do novo DVD da Banda Xiado da Xinela promete animar a Sexta-feira (13), na 'Sexta das santinhas', no Rancho Sertanejo, localizado na avenida Professor Nilton Lins, Flores. O novo trabalho intitulado de Baile do Dj conta com um mix dos maiores sucessos de forró, funk, sertanejo, swingueira, pagode e muito mais.



O DVD foi gravado no dia (30) de agosto e está sendo lançando em tempo recorde. Para o lançamento deste novo trabalho, a banda preparou um show especial com direito a decoração temática. "Quem vier prestigiar o lançamento não vai se arrepender. Os sucessos do momento estão no nosso DVD e o público vai dançar a noite toda", afirma o vocalista Dj Evandro Jr.

Além da Xiado, sobem ao palco ainda as bandas Forró na pegada, 100% abusado e Ostentação do Forró. Nos intervalos Dj Reginaldo Fontenelle anima a pista de dança

A entrada será gratuita até a meia-noite, após este horário será cobrado o valor de R$25. Mas, quem quiser aproveitar direto da área vip com direito a open bar de caipirinha, caipiroska, cervejas, água e refrigerante até as 04h da manhã terá que pagar R$40. Os 1000 primeiros pagantes ganham um novo DVD da Xiado da Xinela.

*Com informações da assessoria