Fernando Anitelli, d'O Teatro Mágico', faz show nesta sexta em Manaus

Manaus - Com mais de 15 de anos de estrada, o vocalista e criador do grupo “O Teatro Mágico”, Fernando Anitelli, retorna à capital amazonense para show acústico de voz e violão nesta sexta-feira (13), partir das 20h, no Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.



Fernando Anitelli já esteve várias vezes em Manaus, na primeira noite da Virada Cultural em 2011, no Teatro Manauara, em 2012, 2015 e 2016, com O Teatro Mágico. Esta é a segunda vez que o vocalista vem para o Amazonas sem o grupo, apresentado as músicas de forma mais intimista ao público.



O grupo foi criado por Fernando Anitelli, ator, músico e compositor das canções do show, no ano de 2003. Após o anúncio da pausa da banda em 2016, O Teatro Mágico realizou uma turnê comemorando os 15 anos de carreira da banda no ano passado.

Em entrevista exclusiva ao Portal EM TEMPO , Fernando contou um pouco da trajetória musical do grupo e da carreira solo, possibilidade do retorno do "O Teatro Mágico" e projetos futuros.

No repertório, os fãs poderão conferir tanto as músicas recentes, quanto os principais sucessos da banda | Foto: Divulgação

EM TEMPO - Quando surgiu o interesse na música?

Fernando Anitelli - A música surgiu quando eu era bem novo. Sempre gostei de música e teatro. Meu pai trazia vários discos para casa, minha mãe era professora de educação física e realizava várias atividades com os alunos e isso sempre me instigou. Cresci, montei uma banda, compus algumas músicas, mas aquela ideia de trabalhar com teatro nunca saiu da cabeça. Foi quando comecei a frequentar saraus que conheci muita gente que trabalha com diversas áreas da arte e com isso surgiu O Teatro Mágico.

EM TEMPO - Qual a relação da música e das artes circenses para você?

FA - Para mim na arte tudo está ligado, o circo, o teatro, a música. Para nós d'O Teatro Mágico, todo álbum é uma uma peça, cada apresentação é um espetáculo.

EM TEMPO - Como é o processo de composição das músicas? Quais inspirações?

FA - A inspiração para compor as músicas vem de vários lugares. Acredito que para nós que trabalhamos com arte, devemos nos preocupar no que vamos transmitir por meio das nossas obras, o que vamos contar para o público. Acredito que esta seja a essência de fazer arte. Você tem que se colocar à disposição dela.

EM TEMPO - Há possibilidade d'O Teatro Mágico voltar após a turnê de comemoração de 15 anos?

Fernando Anitelli já esteve várias vezes em Manaus | Foto: Divulgação

FA - Esta turnê que estamos passando pelo Brasil apresenta várias músicas da trupe. O Teatro Mágico voltou a ativa, mas só após essas apresentações que estamos fazendo de voz e violão iremos lançar um novo álbum ano que vem, que aí sim contará com todo o grupo.

EM TEMPO - Você tem projetos futuros na carreira solo?

FA - A ideia é continuar com a turnê Voz e Violão, realizar as apresentações desta turnê. Acabamos de gravar um DVD no Sesc Belo Horizonte que contou com mais de 1.200 pessoas e pretendemos lançar no final deste ano. Pretendo lançar juntamente com a trupe um álbum novo d'O Teatro Mágico. Além disso, também temos um projeto voltado ao público infantil. Sempre estamos em parceria com artistas novos, como o compositor recifense Igor de Carvalho, por exemplo. Pretendemos lançar o circo de novo após a pausa.

EM TEMPO - Nas redes sociais você é muito engajado politicamente. Qual sua opinião sobre a situação atual da Amazônia?

FA - O que eu vejo é um grande descaso do governo em relação ao meio ambiente, em relação a qualquer ambiente. Ficamos muito preocupados com a atual situação, porém temos que resistir, temos que batalhar para que seja preservada. Temos que falar sobre a realidade e a realidade é esta. É um momento de luta. A Amazônia deve ser preservada.

Fernando aproveitou e afirmou que os interessados em prestigiar as composições podem baixar as músicas gratuitamente pelo site http://www.oteatromagico.mus.br/ e para os fãs que quiserem acompanhar as novidades do artista e da trupe basta seguir nas redes sociais pelo instagram @oteatromagico e acessar o canal oficial do Youtube: youtube.com/oteatromagico

O show conta com a abertura da banda "Distopia" | Foto: Divulgação

No repertório, os fãs poderão conferir tanto as músicas recentes, quanto os principais sucessos da banda. Em Manaus, o show contará ainda com a abertura da banda Distopia, que também participa da turnê tocando rock alternativo. Para apresentação, o grupo promete sucessos autorais do novo EP, intitulado “Por Acaso”. O trabalho contém 6 faixas e já está disponível em todas as plataformas de streaming.

Ingressos

Os interessados em prestigiar o show, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro Manauara e no site www.sympla.com.br, os ingressos do primeiro lote custam R$ 40 (meia), para estudantes que levarem 1kg de alimento não-perecível; e R$80 (inteira). Já o segundo lote custará R$ 50 (meia) e R$ 100 inteira.

Serviço

O quê: Show de Fernando Anitelli, da banda O Teatro Mágico.

Quando: 13 de setembro (sexta-feira), a partir das 20h

Onde: Teatro Manauara, Avenida Mario Ypiranga, Adrianópolis

Entrada: R$ 40 (meia) e R$80 (inteira)

Informações: (92) 3342-8032