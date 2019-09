Vídeo: fãs chegam cedo à Arena da Amazônia para show de Sandy e Junior

Manaus - O show de Sandy e Junior em Manaus está marcado para começar por volta das 21h30 desta sexta-feira (13), mas a contagem regressiva para os fãs já começou há muito tempo. Mesmo com o forte calor, um grupo de pessoas já está na fila do lado de fora da Arena da Amazônia, na Zoa Centro-Sul, contanto os minutos para o início do espetáculo. Tem até apaixonado pela dupla que chegou às 6h30 da manhã.

Empolgados pela chance de ver a dupla que marcou uma geração, os fãs declaram que o esforço vale a pena. Para Allan Gomes e Lais Castro, que chegaram às 6h30 na Arena da Amazônia, a motivação para ir cedo ao local foi para buscar o melhor lugar.

"Viemos cedo para garantirmos os lugares. Queremos ficar bem próximo da grade, além de buscar ficar em local confortável para poder aproveitar bem o show", relataram.

Fãs estão ansiosos para a o show | Foto: George Dantas

Para Gomes, o interesse na banda vem desde à infância. “Eles estiveram presentes em todos os meus momentos. Esse é o primeiro show deles que vou assistir. Estou muito feliz", relatou.

Já em Lais, o amor é tão grande que a jovem irá viajar para o último show da turnê, que acontece no dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro. "Eu não lembro da parte em que Sandy & Junior não foi parte presente em minha vida. Esse será meu segundo show da banda, inclusive irei ao último show, no Parque Olímpico, que irá encerrar a turnê ", relatou a moça.

Chapéus e fitas estão sendo vendidos no local | Foto: Lucas Silva

Viajou para assistir o show em Manaus

O amor pela dupla fez Allan viajar de Porto Velho (RO) para Manaus. Mas ele garante que o sacrifico valeu a pena. "Foi um sonho saber que Manaus estaria na turnê deles, pois é perto de Porto Velho. Tenho certeza que já valeu a pena ter viajado para vê-los de pertinho”, explicou Gomes.

Lais, que esteve presente no último show da banda em Manaus, em 2007, acredita que o show ficará para a história. "São 12 anos sem eles e esse retorno, vindo com a turnê, será muito impactante para quem realmente é fã da banda", finalizou.

A turnê "Nossa história"

Depois de Manaus, Sandy e Junior vão para Belém no sábado (14) e Porto Alegre no 21 de setembro.

Depois, a dupla segue para Nova York no dia 2 de outubro e Portugal no dia 4 de outubro, Sandy e Junior, então, voltarão ao Brasil para dois shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro; e um outro no Rio, no dia 9 de novembro, no Parque Olímpico, encerrando a turnê.

