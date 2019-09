CineMaterna exibe 'Vai que cola - o começo' em shopping de Manaus

Manaus - Nesta terça-feira (17), às 14h, o “Vai que cola - O começo” será o filme exibido no CineMaterna, projeto que acontece uma vez por mês nas salas da Cinépolis do Shopping Ponta Negra. As cinco primeiras mães com bebê de até 18 meses que chegarem na sessão ganharão cortesia. O longa revela como Ferdinando (Marcus Majella), Terezinha (Cacau Protásio) e Maicon (Emiliano D´Ávila) foram parar na Pensão da Dona Jô (Catarina Abdala).

Fazendo humor com situações do cotidiano, o Vai Que Cola – O Começo promete arrancar risadas dos espectadores e, ainda, traz dois desafios: igualar a marca do primeiro filme, que fez mais de R$ 3,2 milhões de bilheteria em 2015, e superar a saída do humorista Paulo Gustavo do elenco.

As sessões do CineMaterna são organizadas para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. Os filmes, em sua maioria, são de temática adulta para entretenimento das mães e pais em ambiente especialmente preparado para acomodar os bebês: volume mais baixo, ar condicionado suave, trocadores de fraldas dentro das salas, ambiente levemente iluminado e tapete especial na primeira fila. Os filmes são escolhidos por votação, no cinematerna.org.br. A enquete é aberta com uma semana de antecedência.

*Com informações da assessoria