Marcia Novo e Manoel Cordeiro promovem painel sobre ritmos amazônicos

A cantora Marcia Novo e o produtor musical Manoel Cordeiro promovem, gratuitamente, neste domingo, (15), o painel “Ritmos Amazônicos na Contemporaneidade”, direcionado a músicos, produtores e artistas. A iniciativa é contrapartida ao projeto “Ep/Videoclipe Eletroboi”, contemplado no Edital de Conexões Culturais 2018, da Prefeitura de Manaus.

Na ocasião, os artistas falarão sobre suas experiências e perspectivas sobre o novo momento da música na Amazônia. Ao final, acontecerá um pocket show com algumas das novas produções que estarão por vir com o novo trabalho do Eletroboi.



“O projeto Eletroboi iniciou uma experimentação musical no ‘Se questa’ e então entendemos que poderíamos trazer uma sonoridade nova para o boi-bumbá. A partir disso, começamos a escrevê-lo, misturando a percussão orgânica do boi com beats eletrônicos. A ideia desse projeto é revisitar grandes sucessos da década de 90 e fazer novas produções com músicas atuais minhas compostas. Será um EP de quatro faixas”, explicou Marcia.



O encontro, com vagas limitadas, ocorrerá no estúdio Sonora, na rua José Álvares Maciel, no bairro Dom Pedro, e acontece das 17h às 20h. Serão oferecidas 40 vagas no total e para participar, é necessário realizar inscrição por meio do instagram: @marcianovocantora.

*Com informações da assessoria.