Spin-off da série 'Game of Thrones' é confirmada

O universo de " Game of Thrones " voltará em breve para as TVs. De acordo com o portal "Deadline", a HBO vai produzir uma série no período em que a família Targaryen reinava em Westeros, cerca de 300 anos antes das "Crônicas de Gelo e Fogo".

O projeto foi criado por George R.R. Martin e Ryan Condal. A série é baseada no livro "Fire and Blood", lançado em novembro do ano passado, que conta a história da conquista de Aegon I. Em maio deste ano, George escreveu em seu blog que duas sequências de "GoT" estão sendo escritas. O autor recomendou que os fãs da saga lessem o livro para que criem suas próprias teorias.

Além desta, a outra sequência se chama "Bloodmoon" e se passará milhares de anos antes da família Stark. Neste momento, a série retratará a passagem da Era dos Heróis para o momento mais sombrio da saga e explicará o surgimento dos caminhantes brancos.