Cantor Lorenzo Fortes lança clipe neste sábado (14), em Manaus

Manaus - O amazonense Lorenzo Cunha Fortes, de 14 anos, uma das promessas do sertanejo local, lança o videoclipe do single “Aviso Prévio” durante show neste sábado (14), às 21h, no Moai Restobar, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Lorenzo , que participou da edição do ano passado do reality show musical The Voice Kids, hoje conta com quatro singles intitulados “Mala e Cuia”, “Pisou na Bola”, “Mestre Mandou” e “Pedido Inesperado” e a mais nova canção chamada “Aviso Prévio”. Sucessos de Gabriel Diniz, Aviões do Forró, Dorgival Dantas, Wesley Safadão, Guto Lima e Marília Mendonça também fazem parte do repertório.

O cantor cedeu uma entrevista exclusiva para o EM TEMPO e contou um pouco do processo de composição das músicas, lançamento do novo clipe e projetos futuros.

EM TEMPO - Quando surgiu o interesse na música?

Lorenzo Fortes - Os meus familiares dizem que, quando eu era criança, o que prendia minha atenção eram os programas musicais, como o “Xuxa Só Para Baixinhos”, por exemplo. Esses programas me deixavam quieto. Mas pelo que me lembro, eu tinha 6 anos quando comecei a aprender violão e a partir daí a paixão foi só aumentando.

EM TEMPO - Como é o processo criativo da composição? De onde parte sua inspiração?

LF - As composições surgem de momentos muito inesperados. Geralmente são de histórias que eu escuto de algum amigo ou que eu leio na internet. Por exemplo, uma vez estava conversando com amigos meus e surgiu algo que me chamou muita atenção. Fui no quarto, peguei meu violão e escrevi uma música em questão de minutos com base no relato desse deles. Às vezes antes de dormir, quando estou deitado, vem aquela reflexão, de repente surge uma ideia e começo a compor.

EM TEMPO - Quais suas influências artísticas?

LF - Costumo dizer que minha primeira influência musical foi o Luan Santana, tanto no jeito de se vestir, de se comportar no palco, interação com o público, quanto nas músicas dele que são muito marcantes. Apesar de ser um cantor sertanejo, procuro inspirar em artistas de vários estilos musicais diferentes, como Léo Santana, Wesley Safadão e Xandy do Aviões. Costumo assistir também shows de cantores internacionais, Justin Timberlake e Ed Sheeran. Procuro me inspirar em vários artistas.

EM TEMPO - O que o público pode esperar com o lançamento desta nova música?

LF - Estou muito feliz com o lançamento. Foi um trabalho conjunto com corpo de dança, banda, atores e cantores que fizeram parte da produção. Essa música é bem a pegada do “modão” sertanejo.

EM TEMPO - O que você busca contar no novo videoclipe?

LF - Esse videoclipe conta a história de um cara que foi dispensado pelo seu grande amor, protagonizado pelo ator Ygor. Ele vai ao bar e acaba lembrando da sua paixão.

EM TEMPO - Você estuda música? Pretende estudar fora?

LF - Eu estudo música desde os 6 anos. Fiz aula de violão e teoria musical, tenho noções de outros instrumentos como teclado, carron, gosto muito de percussão também. Tenho muita sede de aprender música e, claro, se surgir a oportunidade de estudar fora irei abraçar com certeza. Porém, sempre levando o nome da minha terra, do Amazonas comigo. Se um dia eu for, podem ter certeza que eu volto.

EM TEMPO - Além de cantar, você tem familiaridade com outras áreas?

LF - Fiz dança e teatro há algum tempo. Agora estou fazendo teatro musical, que engloba o teatro, a música e a dança. Sempre que minha equipe se reúne para debater a execução de algum projeto, sempre gosto de dar minha opinião. E eles costumam me falar que tenho um lado muito empreendedor também. Se parar para pensar tudo isso está voltado a música

EM TEMPO - Quais os planos futuros?

LF - Meu plano principal agora é consolidar minha carreira aqui no Amazonas e dar o pontapé inicial a nível nacional. Também estamos em planejamento da gravação do primeiro DVD.

Quem for ao show, vai ver no palco um espetáculo cênico, vibrante e inspirado nas grandes produções nacionais. De bailarinos a efeitos especiais é o que promete o ‘Lolo’, como os fãs já o chamam.