Sandy e Junior exaltam Amazônia e lembram música de 2003 em Manaus

Manaus - Já passava das 11 da noite quando os primeiros acordes de uma canção surpreendeu o público que chorava e entoava todos os hits de Sandy e Junior na Arena da Amazônia. Era “Encanto”, música de 2003 que eles ainda não haviam tocado na turnê “Nossa História”, espetáculo que, após passar por várias capitais brasileiras, finalmente chegou a Manaus. Na letra, Sandy diz que “o tempo vai passar”, mas que “pra sempre vai levar” os sentimentos pela pessoa amada. Se a noite desta sexta-feira (13) provou alguma coisa, foi que esses versos podem sintetizar o amor, a nostalgia e a gratidão que marcam esse novo episódio da carreira dos irmãos.

Com a tranquilidade daqueles poucos que não precisam provar mais nada na carreira, Sandy e Junior nunca estiveram tão soltos no palco. Mais que o talento nato que sempre transbordou ali, eles apresentaram um show que mostra não só a química em dupla, como também dois artistas que descobriram o seus poderes individuais.

Exímio instrumentista, Junior se divertiu com os seus já tradicionais solos de bateria, além da guitarra e do violão que lhe acompanharam por quase todo o show. Mesmo com um dos pés machucados, o caçula não deixou de arriscar os passinhos famosos das coreografias da dupla. Já Sandy surgiu com a voz cristalina de sempre, mas mais madura. Se o famoso agudo ao fim da ponte de “Nada é Por Acaso” deu lugar a uma investida menos arriscada, em outros hits a estrela mostrou que é como um bom vinho: exemplo disso foi “Love Never Fails”, que teve um fim divertido, com a cantora imitando os trejeitos de Mariah Carey.

Dupla agitou e emocionou o público na Arena da Amazônia | Foto: Em Tempo

‘A Amazônia é nossa!’

A já citada “Encanto” fez parte do set acústico, que teve ainda outros hits em versão acústica. Com parte da letra composta por Sandy, essa canção é trilha de “Acquária”, filme protagonizado pela dupla. Outro petardo daquela trilha sonora, “Libertar”, foi lembrado no show e reservou aos artistas uma surpresa: balões verdes levados por fãs, e que foram o pontapé para um breve discurso dos irmãos sobre a Amazônia. “É bonito ver que todo mundo aqui se importa com o nosso planeta, com a nossa Amazônia. Ela é nossa, ela é de todos nós. A natureza é nossa. O planeta é nosso. Então, vamos cuidar dele direitinho!”, disse Sandy. “Cabe a todos nós, a mudança está dentro da gente!”, completou Junior.

Já no fim do show, um momento chamou a atenção. Um dos grandes hits da dupla, “A Lenda” parecia a trilha perfeita para a lua cheia que iluminava e, quase que parafraseando a canção, podia tocar quem estava ali. Enquanto cantava, Sandy parecia contemplar o céu. Assim como em “Libertar” e no set acústico, algo para emocionar tanto quem estava no palco quanto quem aguardou por 12 anos - ou mais - a chance de ver os dois novamente. A espera valeu a pena.

SETLIST

1. Não Dá Pra Não Pensar - CD Sandy e Junior (2001)

2. Nada Vai Me Sufocar - CD Identidade (2003)

3. No Fundo do Coração - CD Era Uma Vez Ao Vivo (1998)

4. Estranho Jeito de Amar - CD Sandy e Junior (2006)

5. Olha O Que o Amor Me Faz - CD As Quatro Estações (1999)

6. Nada é Por Acaso - CD Sandy e Junior (2001)

7. Love Never Fails - CD Internacional (2002)

8. As Quatro Estações - CD As Quatro Estações (1999)

9. Aprender a Amar - CD As Quatro Estações (1999)

10. Imortal - CD As Quatro Estações (1999)

11. Libertar - CD Identidade (2003)

12. Eu Acho Que Pirei - CD Sonho Azul (1997)

13. Medley Beijo é Bom/Etc. e Tal/ Vai Ter Que Rebolar/Dig Dig Joy/Eu Quero Mais - CDs Sonho Azul (1997), Dig Dig Joy (1996), Você é D+ (1995) e As Quatro Estações (1999)

14. Enrosca CD As Quatro Estações Ao Vivo (2000)

15. A Gente Dá Certo CD Sandy e Junior (2001)

16. Você Pra Sempre (Inveja)

17. Ilusão - CD Sonho Azul (1997)

18. Não Ter - CD Dig Dig Joy (1996)

19. Com Você - CD Pra Dançar Com Você (1994)

20. Encanto - CD Identidade (2003)

21. Inesquecível - CD Sonho Azul (1997)

22. Super-Herói - CD Internacional (2002)

23. A Lenda - CD As Quatro Estações Ao Vivo (2000)

24. Cai a Chuva - CD Sandy e Junior (2001)

25. Quando Você Passa (Turu Turu) - CD Sandy e Junior (2001)

26. Desperdiçou - CD Identidade (2003)

27. Vamo Pulá! - CD As Quatro Estações (1999)

*Colaborou voluntariamente: Camila Henriques