Grupo musical japonês faz show gratuito no Teatro Amazonas

Manaus- Como parte da programação em comemora aos 90 anos da imigração japonesa na Amazônia, o Consulado Geral do Japão em Manaus, em parceria com a Fundação Japão, realiza nesta segunda-feira (16) o concerto musical com o grupo japonês "On Ensemble e cantora Sumie Kaneko", a partir das 20h, no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Fundado em 2002 pelos amigos de infância Shoji Kameda e Masato (Maz) Baba, On Ensemble, já lançou 3 álbuns de estúdio: “Dust and Sand”, em 2005; “Ume in the Middle”, em 2009 e “Bizarre Heroes”, em 2013. Além disso, em 2007, o grupo lançou um DVD ao vivo, que rendeu o prêmio de melhor curta-metragem por “Yamasong” em vários festivais de música japonesa.

A banda já lançou 3 álbuns de estúdio, um DVD ao vivo e um videoclipe premiado em vários festivais | Foto: Divulgação

Com mais de 15 anos de trajetória, o grupo é um dos mais famosos de música clássica japonesa do mundo. O grupo é reconhecido por tocar o taiko - clássico instrumento musical asiático similar ao tambor. On Ensemble foi o primeiro grupo de taiko dos Estados Unidos a se apresentar no Teatro Nacional do Japão para a série de concertos "Nihon no Taiko". A produção do grupo mescla as pesquisas sobre a música tradicional japonesa com as influências de DJs, jazz, música eletrônica e rock.

A turnê, que já passou por várias cidades da região Norte, conta com a participação especial da cantora Sumie Kaneko, reconhecida compositora e musicista da música tradicional japonesa.

Participação especial

A cantora foi pioneira na inclusão do jazz e do experimental nas performances de música clássica japonesa | Foto: Divulgação

Sumie é mestre no repertório de instrumentos tradicionais antigos, foi pioneira na inclusão de influências do jazz e da música experimental nas performances individual e em grupo com koto e chamisen. Em 1995, Sumie venceu o Concurso Internacional de Takasaki na performance de koto.

A cantora já se apresentou em grandes casas de espetáculo de renome internacional, como Carnegie Hall e Lincoln Center e, em 2014, foi convidada com seu grupo para tocar no Washington Jazz Festival, tendo feito outras apresentações internacionais, como no Brasil e no Japão. Em 2016, Sumie lançou o álbum “Dead of the Night”. Atualmente a cantora está com projetos para lançar o segundo disco da carreira.