Espetáculo em manaus exalta 90 anos da imigração japonesa na Amazônia

Manaus - Em comemoração aos 90 anos de imigração japonesa na Amazônia Ocidental, o Consulado-Geral do Japão em Manaus, em parceria com a Fundação Japão, apresenta nessa segunda-feira (16) o espetáculo do grupo On Ensemble, com participação especial da cantora Sumie Kaneko.

O evento, apoiado pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem entrada gratuita e será às 20h no Teatro Amazonas

Formado em 2002, o On Ensemble, que se apresenta pela primeira vez em Manaus, é um dos mais respeitados grupos de taiko (percussão japonesa) do mundo. Ele é reconhecido por incorporar o impactante ritmo de taiko com influências musicais, que vão do jazz e rock, até o canto harmônico da Ásia Central.

Sumie Kaneko fará uma participação especial no espetáculo. A cantora também toca tradicionais instrumentos de cordas do Japão (koto e shamisen) e realiza performances com diversos grupos artísticos internacionais.