Grazi Massafera e Caio Castro passam o fim de semana juntos

Caio Castro e Grazi Massafera passaram o fim de semana juntinhos em Ubatuba, no litoral de São Paulo. No domingo de manhã, eles foram fotografados tomando café juntos em uma cafeteria. À tarde, curtiram a Praia da Lagoinha.

Uma moça que vendia açaí na praia passou por eles e o filho dela pediu pra tirar uma foto com o casal. Os atores não quiseram para manter a privacidade. Mas depois que mãe e criança saíram do local, Caio correu atrás do menino e fez a foto.

O casal foi visto junto pela primeira vez no aniversário do apresentador Luciano Huck. Inclusive, na festa, eles não se intimidaram e trocaram vários beijos na frente dos outros convidados.